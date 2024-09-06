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汐農糧倉再次變身 全齡化綠照園區慶開幕

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區農會位於汐萬路休閒中心的汐農糧倉，最近再次大改造，成為新北第一座結合綠色照顧站、銀髮俱樂部、食農教育的全齡化功能場域。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區農會位於汐萬路休閒中心的汐農糧倉，最近再次大改造，成為新北第一座結合綠色照顧站、銀髮俱樂部、食農教育的全齡化功能場域。 圖／觀天下有線電視提供

汐止農會位於汐萬路休閒中心的汐農糧倉，最近再次大改造，成為新北第一座結合綠色照顧站、銀髮俱樂部、食農教育的全齡化功能場域，今(6)日在綠照園區暨小農鮮鋪開幕式上，包括農業部、市府農業局、立委廖先翔、新北市議員白珮茹、周雅玲都前往參加，肯定農會為長輩安排的多元課程，也期許未來成為青銀共融學習的休憩場域。

汐止區農會理事長呂山松表示，在多方及各單位的配合努力下，今天綠照園區暨小農鮮鋪開幕，邀請各級長官及貴賓前來新北第一座結合綠色照顧站、銀髮俱樂部、農事體驗、食農教育等，具心靈療癒全功能的複合場域的揭幕式及餐敘。

汐止區農會在民國85年將佔地2,300坪的糧倉改造成銀齡休閒中心，109年開始以打造全齡式的友善環境為出發點，成功復耕 300 多坪的水稻田，接著著手改裝室內空間、優化上課場域還有可綠飲食的共餐環境。去年則是將園區內的建築外牆重新換上新裝，入口處的六片牆面均以精緻的彩繪工序提升質感，增加打卡點的互動童趣。

今年再將園區內的閒置區域重新整理。規劃主題植物花園專區及藍鵲陶塑裝置藝術，保留既有的大樟樹，並種植合適生長的原生香草以及民俗植物，空間增添的綠意生態不僅讓多樣種生物在此棲息，更是讓綠療癒課程從室內延伸至戶外。以全齡的設計打造出環境、生活、健康三構面的平衡，汐止農會辦理全年的綠色照顧、多元學習與食農課程，提供青銀共融、身心療癒的休憩場域。

汐止 農會 食農教育

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