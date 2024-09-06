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汐止市議員攜手實物銀行法律服務 送盆栽慶開幕

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪與汐止實物銀行合作，在民生街上的新據點，每個星期六早上提供免費的法律諮詢服務，從9/7日星期六開始，當天也準備了上千盆的植栽慶祝開幕，開放民眾免費索取。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪與汐止實物銀行合作，在民生街上的新據點，每個星期六早上提供免費的法律諮詢服務，從9/7日星期六開始，當天也準備了上千盆的植栽慶祝開幕，開放民眾免費索取。 圖／觀天下有線電視提供

新北市議員張錦豪每週兩天的法律諮詢，現在要擴大服務，與汐止實物銀行合作，在民生街上的新據點，每個星期六早上提供免費的法律諮詢服務，從9/7日星期六開始，當天也準備了上千盆的植栽慶祝開幕，開放民眾免費索取。

新北市議員張錦豪表示，現在跟新北市實物銀行汐止分行合作，每個星期六都提供法律服務，有五位律師在汐止區民生街實物銀行據點提供服務，不論是弱勢族群或是有法律問題都可以來，9/7日上午，五位律師會一起過來，會有小型開幕活動，現場會送1000盆的盆栽，有梔子花、細葉雪茄花、小葉赤楠、女貞等四個品種，每人限領兩盆。

張錦豪指出，希望透過活動讓大家知道知道有實物銀行照顧弱勢家庭之外，因為，也曾經有弱勢朋友詢問法律服務，所以，就發願再找固定的據點及律師團，每個星期六提供法律諮詢，讓民眾不用請假，利用假日也能有免費的法律諮詢，而現場也會有服務處助理，民眾不管是法律諮詢或是有事要陳情都可以來。

烘內派出所實物銀行總團長許崇修說，很高興實物銀行又給汐止地區朋友多一項服務，就是新北市議員張錦豪特別邀請了5個律師的團隊，每個禮拜六的早上10點到11點在服務關心中心提供法律諮詢，讓實物銀行有更多元的服務給在地的好朋友。

新北市實物銀行汐止分行新服務據點，位置就在汐止警分局旁邊，靠近大同路、鄰近汐止火車站，交通更方便，從9/7日星期六開始提供法律諮詢服務，當天也準備了植栽大方送，歡迎路過買菜民眾在開幕當天踴躍索取，新北市議員張錦豪與實物銀行合作的法律諮詢，免費、免預約提供服務，每個星期六早上10點到11點，也歡迎有法律問題的民眾可以前往，地點是在汐止區民生街2巷1號。

實物銀行 汐止

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