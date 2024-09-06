新北市文旦柚評鑑競賽 淡水柚農獲頭等獎甜柚王

再過一個多星期，就是一年一度的中秋佳節，而現在也是柚子文旦成熟的時節，新北市113年文旦柚果品評鑑競賽昨(5)日新北市農會頒獎，而來自淡水柚農柯進益，以甜度13.1度榮獲甜柚王，另外文旦柚果品評鑑競賽，依形狀大小、肉質風味、外觀色澤、糖度、種子數共五個項目評定，淡水柚農柯進益更得到頭等獎的殊榮。

柚農柯進益過去曾經代表淡水多次參加新北市文旦柚甜度比賽，多次拿下好成績，而眼前這些滿滿的柚子，就在白露前採收完成，經過一整年的細心照顧，使用套袋的方式來防蟲害，就是希望讓大家吃柚子也可以吃的健康。

淡水農會總幹事高忠表示，淡水柚子產區有30公頃，每年產60萬台斤，品質相當講究，甜度經過實測都有在11到13度之間，水份也足夠。

農會表示，淡水地區背山面海的特殊地理位置，柯家果園位於避風的山坡地，土壤富含豐富養分的大屯火山泥，加上今年陽光充足，幫助糖分累積，因此提高果實甜度。造就了果樹生長的好環境，因此農會也希望大家可以多多支持在地柚農，來行銷在地出產的好品質文旦柚。