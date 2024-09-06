貢寮里里環境五星級 8年環境整體皆第一名

今年新北市環保局舉辦的里環境認證競賽，貢寮區11個里皆參與五項指標認證，皆獲得五星級環境認證，全壘打的表現，也讓貢寮區累積第八次的里環境整體第一名，各里藉由環境認證，讓貢寮環境越來越好。

貢寮地區幅員遼闊，有山有海要維護環境很不容易，而十一個里每年都參加里環境認證，每個里都是五星級實力，這樣的好表現，也讓全區整體拿了八次的第一名，環境的改變還有創意也是民眾有目共睹。

區長柯建輝進一步說明，今年貢寮區11個里參加里環境認證，全部都獲得五星級的表現，藉由里環境認證項目，共同打造乾淨宜居的生活環境 ，建立「乾淨、低碳、寧適」的永續家園。

龍崗里里長黃朝銘說，多年下來，貢寮區每位里長都很用心付出改善里內環境，為的就是要讓居民居住環境更好，藉由每年參加里環境認證，也讓看到市府對於貢寮地區環境的肯定，感謝市府，公所，清潔隊還有志工們。