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蔣萬安訪紐約 廣場計畫經驗納北市「交通安全年」參考

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安(中)率團訪美，造訪紐約交通局並走訪時代廣場。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安(中)率團訪美，造訪紐約交通局並走訪時代廣場。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安率團訪美，紐約時間9月5日下午造訪了紐約交通局（New York City Department of Transportation），由助理局長William Carry、Kim Wiley-Schwartz以及負責交通維運的副局長Eric Beaton等人接待並解說，走訪時代廣場，希望在北市交通安全年，將紐約廣場計畫的經驗納為參考，精進人本交通。

參訪會議中，紐約交通局向蔣萬安一行人介紹了近年一系列公共空間改造計畫，包含在節日開放街道的Open streets；體恤行人休息需求的街邊座椅計畫Street Seats，以及開放行人優先、人車共行的Shared street等。他們也介紹目前廣場計畫(Plaza Program)中，以百老匯大道作為例子，就包含了基本、減速、共道、廣場等四個模式的區段，並介紹持續更新、對外開放的「街道設計指南」。

蔣萬安與交通局長謝銘鴻針對廣場計畫的提問時，紐約交通局指出，該計畫最早起源於15年前，以部分小型成功實例後，進一步推動百老匯大道等大型計畫，這也是該局目前推動的政策中，頗獲支持、爭議較少的政策。

另外，隨行的北市議員提及電動車火災風險與納管的議題，紐約交通局表示，當前除了擔心電池本身的起火風險，也同樣關注電池因其他原因導致引燒和爆炸的風險。蔣萬安也分享北市府的措施，上個月已將防火毯比照AED(自動體外心臟電擊去顫器)列為停車場標準配置，頗獲紐約方認同。

蔣萬安參訪時代廣場時，紐約交通局表示，該計畫的提案之初，其實源於民眾對於增加市內人行空間的期待，而在當時的彭博市長帶領下，市政府甚至做的比民眾提案還更積極，一步步將方案推展到百老匯大道。蔣萬安一行人也表示頗受啟發，也希望在今年台北市「交通安全年」將紐約廣場計畫的經驗納為參考，精進台北的行人友善與「人本交通」空間劃設。

台北市長蔣萬安(中)率團訪美，造訪紐約交通局並走訪時代廣場。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安(中)率團訪美，造訪紐約交通局並走訪時代廣場。圖／北市府提供

紐約 蔣萬安

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