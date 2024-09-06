省時省力無遺漏 三芝有機農場機械採收地瓜

北海岸進入地瓜產季，不過隨著農業人口老化，地瓜的採收對於瓜農來說越來越吃力。在三芝區的有機農場，今年為了更有效率的採收地瓜，應用生力軍地瓜採收機來採收，在炎熱的天氣下，農友只需要先除藤，後續就是坐上地瓜採收機操作，地瓜就會出土，最後統一撿起整理就可以送往市場販售。

三芝有機農場馬文權說，爸爸年邁，但卻持續堅持有機種植，光是地瓜進入產季採收，為了採收，爸爸凌晨三、四點起來除藤、挖土、採收，工時長、氣候炎熱實在相當辛苦，因此自己想盡辦法讓農作更有效率，改良機械或是研究機械的應用，讓自家的農場多一點的農作工作可以採取機械化輔助，如此一來，自己與爸爸都可以更輕鬆一些。

而地瓜的傳統採收，光是除藤就讓農友一個頭兩個大，好在除藤也有機械可以操作，而三芝有機農場新的地瓜採收機是將地瓜翻出後，透過機械上的履帶讓地瓜落在田地上，不但比起傳統用耙子採收來的更省時省力，還不會因為耙土的過程地瓜又被土覆蓋而遺漏浪費。

三芝有機農場馬文權指出，不只是農業人口老化，極端的氣候、高溫炎熱也讓農友不像以往能夠持續好幾個小時在田中農忙，因此也只能不斷的找到更有效率的作業模式，這台地瓜採收機就是要讓農場的耕作得以永續，也讓堅持好幾代的農產業得以代代相傳。