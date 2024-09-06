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新北表揚體育有功人員 拳擊金牌師徒曾自強、林郁婷獲獎

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
陪伴林郁婷奮鬥15年的教練曾自強，猶如父親般的存在，一起征戰國內外大小比賽，也是林郁婷人生的導師，獲頒傑出教練實至名歸。記者江婉儀／攝影
陪伴林郁婷奮鬥15年的教練曾自強，猶如父親般的存在，一起征戰國內外大小比賽，也是林郁婷人生的導師，獲頒傑出教練實至名歸。記者江婉儀／攝影

新北市體育局今舉辦113年體育有功表揚典禮，由新北市長侯友宜頒獎給多位得獎者，包含拳擊國手林郁婷、教練曾自強、跆拳道國手羅嘉翎等人。侯友宜表示，選手要從小培訓，一個人的成功是很多人貢獻犧牲，才能讓選手在國際舞台發光發熱，他代表新北市民謝謝這些辛苦的選手跟教練們。

今年的體育有功表揚個人獎項64位、團體獎項11個，包含有功人員、傑出教練、傑出運動員、有功機關團體、績優單項委員會等。

其中，獲選為傑出運動員的林郁婷，在巴黎奧運為台灣拿下首面拳擊金牌，一路走來不畏外界影響，勇敢拚戰，林郁婷在拳擊亞錦賽、世錦賽和杭州亞運皆獲金牌，再加上奧運金牌，已達成「金牌大滿貫」里程碑。

另外，陪伴林郁婷奮鬥15年的教練曾自強，猶如父親般的存在，一起征戰國內外大小比賽，也是林郁婷人生的導師，獲頒傑出教練實至名歸。

另外，榮獲有功機關團體的錦和國小、自強國小、三芝國小、光榮國中、板橋國中及正德國中等6校，配合四級培育政策，銜續新北市運動人才，建構完善基層運動選手訓練站，致力體育發展；穀保家商則是新北市高中棒球培育搖籃，曾多次在國內、外比賽表現出色拿下數次冠軍。

體育局表示，今年新北體育有功表揚，以2025雙北世壯運賽會主題曲《敬，夢想》為概念，規畫「夢想」為主題，將頒獎典禮融合機場航空意象，期許獲獎者都能帶著夢想啟程追求自我的實現。現場展出以獲獎者經典名句設計的個人專屬機票、客製化姓名行李飄帶及小旅行箱等周邊紀念品，感謝新北體育人不懈的付出。

現場展出以獲獎者經典名句設計的個人專屬機票、客製化姓名行李飄帶及小旅行箱等周邊紀念品，感謝新北體育人不懈的付出。記者江婉儀／攝影
現場展出以獲獎者經典名句設計的個人專屬機票、客製化姓名行李飄帶及小旅行箱等周邊紀念品，感謝新北體育人不懈的付出。記者江婉儀／攝影
新北市體育局今舉辦113年體育有功表揚典禮，由新北市長侯友宜頒獎給多位得獎者，包含跆拳道國手羅嘉翎。記者江婉儀／攝影
新北市體育局今舉辦113年體育有功表揚典禮，由新北市長侯友宜頒獎給多位得獎者，包含跆拳道國手羅嘉翎。記者江婉儀／攝影
新北市體育局今舉辦113年體育有功表揚典禮，由新北市長侯友宜頒獎拳擊國手林郁婷。記者江婉儀／攝影
新北市體育局今舉辦113年體育有功表揚典禮，由新北市長侯友宜頒獎拳擊國手林郁婷。記者江婉儀／攝影
現場展出以獲獎者經典名句設計的個人專屬機票、客製化姓名行李飄帶及小旅行箱等周邊紀念品，感謝新北體育人不懈的付出。記者江婉儀／攝影
現場展出以獲獎者經典名句設計的個人專屬機票、客製化姓名行李飄帶及小旅行箱等周邊紀念品，感謝新北體育人不懈的付出。記者江婉儀／攝影

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