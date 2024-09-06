汲取紐約交通局經驗 蔣萬安盼精進北市行人環境

台北市長蔣萬安訪美，今拜會紐約交通局，交流包含開放行人優先、人車共行的公共空間計畫，還有囊括基本、減速、共道、廣場等模式的街道設計等， 精進北市行人友善環境。

台北市長蔣萬安率團訪美，北市府今以新聞稿指出，一行人造訪紐約交通局，也透過後續在時代廣場的走訪，展開從城市規劃促進交通安全與開放空間的經驗交流。

紐約交通局介紹了近年的一系列公共空間改造計畫，包含在節日開放街道的Open streets；體恤行人休息需求的街邊座椅計畫Street Seats；以及開放行人優先、人車共行的Shared street等。

另外，廣場計畫Plaza Program中，以百老匯大道作為例子，包含了基本、減速、共道、廣場等4個模式的區段，並介紹持續更新、對外開放的「街道設計指南」。

紐約交通局指出，廣場計畫其實源於民眾對於增加市內人行空間的期待，而在當時的彭博市長帶領下，市政府甚至做得比民眾提案還更積極，一步步將方案推展到百老匯大道。

此外雙方也交流電動車火災風險與納管的議題。紐約方表示，當前除了擔心電池本身的起火風險，也同樣關注電池因其他原因導致引燒和爆炸的風險；蔣萬安表示，上個月北市已將防火毯比照AED，列為停車場標準配置，頗獲紐約方認同。

北市府表示，參訪團頗受啟發，也希望在今年為北市交通安全年，將紐約廣場計畫的經驗納為參考，精進北市的行人友善與人本交通空間劃設。