營建、裝修業「手持工具」施工擾民 北市即日起3時段管制禁用

北市去年民眾陳情營建及裝修工程噪音中，裝修工程超過8成都是使用手持工具的陳情案，確實影響民眾生活安寧。北市環保局今宣布，除了原禁止業者於夜間及假日管制時段使用「動力機械」，即日起加嚴禁用「手持工具」，納管對象也從第1至3類噪音管制區，再增加第4類，違者依噪音管制法可處3千元至3萬元罰鍰，可按次累罰。

環保局統計，去年7424件營建及裝修工程噪音陳情案，包含營建工程5316件、裝修工程2108件，占總噪音陳情數35.3%；其中裝修工程，1689件屬於使用手持工具相關噪音陳情案件。

環保局已規定，管制時段平日晚上10點至隔日上午8點、例假日晚上6點至早上8點及中午12點至下午2點，營建工程在民眾居住區域的第1至3類噪音管制區、裝修業在第1至4類噪音管制區（即全市）禁止使用「動力機械」。

鑒於民眾愈來愈要求生活品質，施工人員使用手持工具施作也確實會產生噪音影響安寧，環保局今公告修正「台北市禁止從事妨礙安寧行為之區域範圍及時段」，營建工程及裝修作業現場工作人員，即日起禁止於管制時段使用「手持工具」從事敲擊、鑽孔、鋸切、釘合、打磨等方式施工，並增加納管第4類噪音管制區的營建工程施工時間。

邱天安指出，此次修正公告是以維護民眾休憩安寧角度出發，全面納管各類噪音管制區，以及加嚴禁止業者於管制時段使用手持工具或動力機械從事營建或裝修工程。民眾若發現妨礙安寧情形，可撥打市民當家熱線1999通知環保局前往稽查，違者依噪音管制法可處3千元至3萬元罰鍰，拒不改善者可按次累罰。

環保局空汙噪音防制科長邱天安說，第4類噪音管制區主要屬工業區、河川區、交通用地與道路用地，包含內湖舊宗路一段的內湖科技園區、民族東西路、民權東西路、忠孝東西路與松山機場等地。

邱天安指出，考量北市人口及建築密度較高的特性，第4類噪音管制區仍緊鄰住宅區，管制區內的營建工程於夜間及例假日中午時段施工過程，還是會產生環境汙染，影響市民居住生活導致陳情，因此增加納管，禁用動力機械、手持工具。

中正區新營里長莊柏辰表示，里民過去曾反映工地噪音問題，甚至直接打1999去抗議。他說，蓋房子最吵的時候是打地基，通常為期一至兩周，儘管時間不算長，但連續施工，正常人還是會凍未條。