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「新平溪煤礦博物園區」 登錄歷史建築

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

位於新北市平溪區十分寮的「新平溪煤礦博物園區」4處列冊建造物，經新北市府文資審議會決議進入登錄歷史建築審議程序，園區內另外4處未予列冊之建造物經確認園方所提新事證，亦將併同啟動文資審議。

新北市文化局表示，新平溪煤礦自1965年開坑，後因開採不符經濟效益，於1997年閉礦。113年5月經民眾提報8處建造物登錄為歷史建築，其中「坑口」、「部分水平坑道(自坑口起算50公尺)」、「儲煤槽」、「卸煤櫃」等4處予以列冊追蹤，經8月27日文資審議會決議進入登錄歷史建築審議程序，其餘4處未予列冊建造物(檢量室、翻車臺、卸煤斗、十分專用側線軌道)園方提出新事證，經文化局審認後將併同啟動登錄歷史建築文資審議。

聚傳媒

平溪 歷史建築

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