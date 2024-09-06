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林口長庚服務超過1萬7千人次職災及疑似職災勞工 職傷復工率83.6%

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
勞動部對林口長庚醫院在職災照護成果高度肯定。圖／林口長庚醫院提供
勞動部對林口長庚醫院在職災照護成果高度肯定。圖／林口長庚醫院提供

勞動部長何佩珊等人昨天參訪林口長庚醫院了解勞工職業災害醫療照護，院長陳建宗指出，林口長庚的職業傷病醫療團隊以職業醫學科、整形外科與精神科為核心，還採院內跨科整合與資源共享的合作方式，2007年以來，團隊累積服務超過1萬7000人次職災及疑似職災勞工，提供診治、復健到復工的一站式服務，復工率高達83.6%。

林口長庚表示，為強化職業災害勞工的醫療照護與復能，勞動部自2023年起推動職業傷病診治及職災職能復健專責醫院認可制度，建立全國職業傷病醫療網絡，目前全國6大醫療照護區域台北、北、中、南、高屏及東區已設立17家專責醫院及91家網絡醫院，提供全面的醫療支援。

林口長庚醫院自2007年起參與北區甲類職業傷病服務中心計畫，並於2023年成為首批同時通過職業傷病診治，與職能復健雙認可的醫療機構，肩負輔導北區6家職業傷病網絡醫院重任，協助建立從診治、通報、轉介到個案追蹤及職業病實地調查的完整機制，致力提升職災病人的整體照護品質。

林口長庚2022年已與勞動部勞動及職業安全衛生研究所簽署合作協定，聯手研發新興職業病監測技術及職場有害物暴露評估技術，目前雙方正針對「鋯」作業勞工健康風險進行深入調查，這也是台灣首次針對該類勞工的本土流行病學研究。

林口 職業安全 長庚

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