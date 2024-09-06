「基泰大直案」將屆周年 鄰損和解不到4成、公辦都更明年公告招商
北市建案「基泰大直」去年9月7日晚上施工不當，造成大直街1棟下陷民宅拆除，鄰近兩側民房也有傾斜等狀況，影響共達270戶，事發迄今將屆周年。都發局今表示，基泰建設已與64戶受損戶和解，建管處持續督促基泰賠償其餘101戶鄰損，另傾斜民宅的東側基地住戶已達公辦都更的高度共識，明年將上網公告招商。
傾斜民宅26戶重災戶，都發局事發後即成立安置小組，並供安置資源，當月撥付第1年租金補貼，今年8月已撥付第2年租金補貼；更新處去年9月召開公辦都更方案說明會，因意願調查比例僅3成，未達公辦都更受理門檻，市府尊重多數住戶意願，今年5月20日核准由住戶申請自畫更新單元，持續協助更新、建照等程序，加速重建。
受災戶申請增加生活需要費用及超過50萬元財損，都發局已依法務局審查結果完成款項撥付。
至於東側、南側民宅更新重建共244戶，更新處去年10月分別舉辦公辦都更說明會，2處達到意願比門檻後，市府即啟動都更程序。過去一年，北市住都中心辦理多場說明會，整合住戶居住需求、提出建築空間規畫、溝通更新後分配比例，經取得高度共識，今年7月完成模擬選配。
都發局說，目前正辦理2處招商前置作業，住都中心持續調查東側基地住戶房型需求，預計明年上網公告招商，南側基地預計10月全街廓說明會收集住戶意見，今年底確認都市更新範圍。
另外，基泰大直施工造成鄰損部分，公會鑑定周邊受損戶共165戶，因基泰建設與受損戶私下協調達成和解進度緩慢，建管處已於6月6日、8月4日主動召開代為協調會議，目前已和解64戶，建管處將持續督促基泰建設與未和解戶協調，預計年底前再召開二次代為協調會議。
基泰大直建案相關人員懲戒，建築師涉及未確實監造，台北市懲戒委員會審議決議停業2年，而營造廠、工地主任及技師涉及未按圖施工與未有緊急應變措施等違失，建管處已函發補充事證至新北市府，新北市府已於今年9月3日召開懲戒委員會，並就相關人員涉及違反營造業法相關規定部分做成處分決議。
有關施工勘驗及現場施工，北市府全面檢討並執行多項強化措施，一是針對地下室開挖階段及連續壁必須申報的勘驗項目及修正檢查時間，二為委託公會每月檢查地下室開挖階段建築工地，加強開挖中工地安全性，三則修法增加建築工地納入結構外審、施工計畫外審範圍，並要求建築工地上傳安全監測資料至雲端硬碟，建立完善工地安全機制。
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