「基泰大直案」將屆周年 鄰損和解不到4成、公辦都更明年公告招商

北市建案「基泰大直」去年9月7日晚上施工不當，造成大直街1棟下陷民宅拆除，鄰近兩側民房也有傾斜等狀況，影響共達270戶，事發迄今將屆周年。都發局今表示，基泰建設已與64戶受損戶和解，建管處持續督促基泰賠償其餘101戶鄰損，另傾斜民宅的東側基地住戶已達公辦都更的高度共識，明年將上網公告招商。

傾斜民宅26戶重災戶，都發局事發後即成立安置小組，並供安置資源，當月撥付第1年租金補貼，今年8月已撥付第2年租金補貼；更新處去年9月召開公辦都更方案說明會，因意願調查比例僅3成，未達公辦都更受理門檻，市府尊重多數住戶意願，今年5月20日核准由住戶申請自畫更新單元，持續協助更新、建照等程序，加速重建。

受災戶申請增加生活需要費用及超過50萬元財損，都發局已依法務局審查結果完成款項撥付。

至於東側、南側民宅更新重建共244戶，更新處去年10月分別舉辦公辦都更說明會，2處達到意願比門檻後，市府即啟動都更程序。過去一年，北市住都中心辦理多場說明會，整合住戶居住需求、提出建築空間規畫、溝通更新後分配比例，經取得高度共識，今年7月完成模擬選配。

都發局說，目前正辦理2處招商前置作業，住都中心持續調查東側基地住戶房型需求，預計明年上網公告招商，南側基地預計10月全街廓說明會收集住戶意見，今年底確認都市更新範圍。

另外，基泰大直施工造成鄰損部分，公會鑑定周邊受損戶共165戶，因基泰建設與受損戶私下協調達成和解進度緩慢，建管處已於6月6日、8月4日主動召開代為協調會議，目前已和解64戶，建管處將持續督促基泰建設與未和解戶協調，預計年底前再召開二次代為協調會議。

基泰大直建案相關人員懲戒，建築師涉及未確實監造，台北市懲戒委員會審議決議停業2年，而營造廠、工地主任及技師涉及未按圖施工與未有緊急應變措施等違失，建管處已函發補充事證至新北市府，新北市府已於今年9月3日召開懲戒委員會，並就相關人員涉及違反營造業法相關規定部分做成處分決議。