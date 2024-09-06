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視察萬大中和線訂2027完工 侯友宜：2026先還路於民

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天視察萬大中和線中和站，預計2027年完工。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天視察萬大中和線中和站，預計2027年完工。記者葉德正／攝影

捷運萬大中和樹林線第一期目前進度已達75.5％，新北市段8條隧道已鑽掘完成，其中永和永平國小站至中和站間預計於今年底完成貫通。新北市長侯友宜今天到中和站視察，他表示，目前第一期朝2027年底完工目標邁進，串聯雙北可節省10分鐘以上時間。由於土城金城路、中和連城路長年因捷運施工交通擁塞，周邊居民、商家苦不堪言，他也表示，預計2026年就能先拆除施工圍籬，還路於民。

侯友宜表示，萬大中和線為中運量地下化捷運系統，全長9.5公里，路線由金城機廠的莒光站起至中正紀念堂站，行經新北市土城、中和、永和及台北市萬華、中正等行政區，新北市境內長5.7公里，設置5座車站及1座機廠，可在中和站轉乘新北環狀線、中正紀念堂站轉乘淡水信義線及松山新店線。

新北市捷運局說，計畫總經費741億元，新北市段總經費448億元約佔60%，萬大中和線工程透過雙北合作計畫，由台北市協助興建，新北市辦理都市計畫變更、用地取得、交通維持計畫及民意協調等作業，朝向2027年底完工目標努力。

侯友宜說，萬大中和線全線隧道均已鑽掘完成，新北市段佔有8條隧道，潛盾隧道進度目前僅剩LG05永和永平國小站至LG06中和站間拆除潛盾機作業，預計今年11月30日完成新北市段貫通。

這次視察的LG06中和站，是全線最深車站，開挖最深達地下33.9公尺、連續壁深56公尺，目前正在施作隔間牆、建築裝修、水電環控、軌道工程及機電系統。

侯友宜表示，地面道路復舊作業正在進行，今年起開始站體結構回填，後續辦理公共管線、道路及人行道復舊作業，預計2026年全部道路復原完成，並滾動式檢討退縮施工圍籬，加速還路於民。

捷運局長李政安表示，萬大中和線中和站與新北環狀線以地下連通道站內轉乘，連通道長134公尺，目前結構已完成，由連通道步行約3分鐘即可到達環狀線中和站，通車後串連中和、永和、土城、及中正、萬華地區，新北市至北市通勤時間約可減少10分鐘，同時將可紓解雙北交通壅塞問題，串聯新北、台北捷運路網。

萬大中和線中和站目前正在施工中。記者葉德正／攝影
萬大中和線中和站目前正在施工中。記者葉德正／攝影

中和 捷運

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