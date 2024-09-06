貢寮偏鄉無自來水用水苦 新北花費314萬改善14戶居民用水

新北市貢寮區的和美里地區因位置較偏遠，自來水管線無法到達，居民向來依賴山泉水，每到枯水期卻有水源乾涸不穩定的困境，新北市水利局補助貢寮區公所約314萬元，完成簡易自來水設備，改善了居民用水不穩定及生活不便利的問題。

水利局長宋德仁表示，為改善無自來水的地區居民用水問題，今年度補助314萬於貢寮區和美里1鄰及2鄰，設置簡易自來水系統，由巫里岸溪上游的水源頭設置2處取水口、鋪設2吋管線2010公尺、及6座3噸蓄水塔，共14戶居民受惠，民生用水更加穩定。

和美里長吳金發說，這裡居民從前各自引取附近溪水，但常有水源不穩定、夏季枯水期容易缺水的問題，有時還要到有自來水的地方運水回來，相當辛苦，如今簡水設施完成後就是有系統地將溪流的水源水量匯流儲存在水塔中供居民使用，大家生活用水變得方便。