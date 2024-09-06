造「明星品牌」、缺規模化 產學這樣看文創會展市集

近年興盛文創產業的會展或市集，不過究竟是否能帶動文創產業。學者分析，會展市集仍有帶來效益，最重要是培養客群並累積文化資本。松山文創園區總監陳玉秀則說，市集會展能創作出「明星品牌」，不過，若習慣以市集為主，沒有進駐店舖，就難以進入到文創市場規模化，「兩個方向發展不同。」

台北教育大學文化創意產業經營學系教授林詠能表示，大型會展不能說完全沒有效，像是文博會等，能夠將優秀的文創內容展現到公眾面前，展現台灣文創的生命力和面貌，另外則是IP授權，以往台北的市集也會吸引不少國內外買家。

「文化活動是後天學習而來。」他說，市集會展另一個功能就是培養更多民眾參與文化活動，文化資本越高後，未來也能回饋到文創產業發展，「文化是需要長期的影響，才能夠看出效益。」

此外，根據審計報告資料，台北市舉辦市集會展比其他縣市居冠，新北市則遠低於台中、高雄。林詠能說，台北市會有較多的會展或市集，最主要的原因就是首都，「文化產業是非常高度仰賴城市導向，世界各國都能看到這點。」他舉例，像是英國的倫敦、義大利大城也是如此，因此台北市並非例外。

林詠能認為，新北市的文創市集或會展需要的是地方的特色，「台北市文創主要是設計產業，因此新北市自然要以設計類之外的去著手，像是博物館、鶯歌陶瓷等，都是獨有的特色，也做出區隔。」綜觀市集及會展能帶來的效益，新北市仍要繼續發展。

台北市文創產業孵化器的松菸總監陳玉秀分享，市集當初興設的概念是匯聚一群手作品牌，透過市集方式挑選具有市場力的品牌，之後再進駐到店鋪，但是四、五年前開始，各地將市集視為復興當地人流的手段，可謂進到戰國時期，也因此品牌也做了些改變。

陳玉秀評估，現在市集創造了許多「明星品牌」，創作力強且有一定人氣之後，透過自媒體社群在哪些市集出沒，便能吸引到一群粉絲朝聖，不過，由於習慣跑市集，可能不會進駐店內，如此就難形成文創市場的規模化。