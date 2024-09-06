台壽「祖孫三代」健走 10月5日北市動物園登場

中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司攜手台北市立動物園，連續兩年舉辦「祖孫三代」健走，號召全民線上線下「龍來健走」，實體健走10月5日於市立動物園登場，「國民媽媽」林美秀將與台灣人壽吉祥物「台灣阿龍」陪民眾活力起走，線上健走即日起至10月5日止。

「祖孫三代」健走已舉辦13年，今年健走代言人為「四金影后」林美秀。她表示，祖孫三代健走結合了家庭和健康，是一個意義非凡的活動，她一定要來讚聲及健走，近來還積極健身鍛鍊，笑稱體力可不能輸祖孫三代，有備而來要達成健走挑戰。

10月5日台北市立動物園實體健走活動，不僅有林美秀全程參與，還有台灣人壽吉祥物「台灣阿龍」、中信慈善基金會「小火子」萌萌大集合，中信兄弟棒球隊球星、中信飛牡蠣電競選手及啦啦隊Passion Sisters現身應援，現場也將設計穿山甲與石虎保育解說、防詐與反毒教育宣導、數位健康促進等六大關卡，當天完成3公里健走並體驗任2個關卡，就有機會抽大獎。

線上健走同樣獎不完，10月5日前每天達7500步或5.5公里，透過各式運動App截圖上傳至台灣人壽讚FB，就有機會抽Apple Watch Series 9，使用台灣人壽TeamWalk App，還加碼抽輝葉3D美腿機。

台灣人壽長期串聯跨界關鍵夥伴，推動健康自主管理，鼓勵全民一起累積健康資產，「祖孫三代」健走13年來陪伴新舊鐵粉1100萬人次，累計約40萬公里健走里程，相當繞台灣約362圈。今年線上線下健走號召7000人次參與，廣邀全民「龍來健走」邁出健康。