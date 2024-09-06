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新平溪煤礦博物園區8建物 全進文資審議
新平溪煤礦博物園區負責人龔俊逸先前發起連署，指台灣400座煤礦區，只剩新平溪保存完整，礦業鐵道也還在運作，盼全區取得文資身分，不能只保存局部。新北文化局昨表示，園區4處列冊建造物，已由文資審議會決議進入登錄歷史建築審議程序，另外4處未予列冊，經確認園方提出新事證後，也將併同啟動文資審議。
新平溪煤礦自1965年開坑，後因不符經濟效益，1997年閉礦。5月經民眾提報，8處建造物欲登錄為歷史建築，其中「坑口」、「部分水平坑道（自坑口起算50公尺）」、「儲煤槽」、「卸煤櫃」4處列冊追蹤。經8月27日新北文資審議會決議，進入登錄歷史建築審議程序。
4處未予列冊建造物，含檢量室、翻車台、卸煤斗、十分專用側線軌道，一度讓龔俊逸憂心與失望。文化局表示，園方提出新事證，經審認後，將併同啟動登錄歷史建築文資審議。後續將邀文資審議委員會勘，並開專案小組會議後，提送審議。
龔俊逸表示，若取得文資身分，代表政府認為有保存價值，將來修整都會有專家參與，那是最好的局面。假如不能如願的話，新的國土計畫法上路後，博物館存在的適法性就有問題。
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