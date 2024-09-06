聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙北要道 新店通用陸橋拆大梁 寶橋路封閉

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北新店寶橋路連結台北木柵，當地通用陸橋近期將拆除完畢。圖／新北工務局提供
新北新店寶橋路連結台北木柵，當地通用陸橋近期將拆除完畢。圖／新北工務局提供

新北新店區寶橋路連結台北木柵，當地通用陸橋近期動工拆除，今天深夜11時至明天上午6時卸除大梁，屆時封閉寶橋路雙向道路，民眾需改道。居民表示，附近住家少，多為上班族，通常走斑馬線；民代也說，新北多處陸橋使用率低，拆橋政策應持續推進，也要做好配套，確保通行秩序。

新北養工處說明，通用陸橋拆除工程分五階段，工程於8月26日開工，預計9月13日完工。施工期間僅大梁拆卸及墩柱吊離作業需封閉道路，時間為9月6日夜間11時至7日上午6時止，其餘施工階段僅占用部分車道或人行道，不影響車輛通行。

卸除大梁作業期間，一般車輛須提早改由中興路三段接景美溪橋直行至木柵路一段，再轉至辛亥路七段接回木新路三段通行；大型車輛因辛亥路地下道高度限制，須另經忠順街一段接木新路三段310巷通行，用路人須提前改道。搭公車民眾也須注意，屆時不停靠「寶高產業園區站」、「景美女中站」及「木新路口站」。

地方居民表示，通用陸橋周圍較少住宅區，大多為工業及產業園區，上班族多仰賴走斑馬線，對陸橋使用需求低。新北市議員劉哲彰說，該陸橋使用率偏低，希望拆除工程能如期如質完成。

工務局指出，通用陸橋是新北市升格以來拆除的第55座人行陸橋，拆完後全市剩下99座人行陸橋，陸橋拆除後，可使人行空間及行車視線變寬敞，通行更為安全便利。

人行道

延伸閱讀

未察覺外籍漁工權益受損遭糾正 新北：精進作為

新北文創會展數僅北市5分之一 議員憂新北成「文化蛋殼區」

中秋「柚見快手」 新北重新市集剝柚賽比手速、拚獎金

新店通用陸橋拆除 經寶橋路往返雙北須注意夜間封路

相關新聞

新平溪煤礦博物園區8建物 全進文資審議

新平溪煤礦博物園區負責人龔俊逸先前發起連署，指台灣400座煤礦區，只剩新平溪保存完整，礦業鐵道也還在運作，盼全區取得文資...

台壽「祖孫三代」健走 10月5日北市動物園登場

中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司攜手台北市立動物園，連續兩年舉辦「祖孫三代」健走，號召全民線上線下「龍來健走」...

雙北要道 新店通用陸橋拆大梁 寶橋路封閉

新北新店區寶橋路連結台北木柵，當地通用陸橋近期動工拆除，今天深夜11時至明天上午6時卸除大梁，屆時封閉寶橋路雙向道路，民...

新北文創會展數 差北市近5倍

台灣文創產業蓬勃發展，但審計報告指出，新北去年6月至今年2月間，僅辦152場文創會展或市集活動，占全國總數7%，反觀北市...

維也納國際青少年音樂節奪冠 侯友宜讚淡水愛樂管樂團為國爭光

淡水愛樂管樂團參與2024維也納國際青少年音樂節，首度參賽即贏得交響管樂組冠軍。新北市長侯友宜今天接見表揚管樂團成員。樂...

愛心計程車折抵65元…議員質疑金額過低 北市：會再整體評估

台北市社會局每個月提供愛心悠遊卡點數，讓長輩及身障人士搭乘愛心計程車，不料，近期台北市議員闕枚莎接獲行動不便的民眾陳情，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。