雙北要道 新店通用陸橋拆大梁 寶橋路封閉

新北新店區寶橋路連結台北木柵，當地通用陸橋近期動工拆除，今天深夜11時至明天上午6時卸除大梁，屆時封閉寶橋路雙向道路，民眾需改道。居民表示，附近住家少，多為上班族，通常走斑馬線；民代也說，新北多處陸橋使用率低，拆橋政策應持續推進，也要做好配套，確保通行秩序。

新北養工處說明，通用陸橋拆除工程分五階段，工程於8月26日開工，預計9月13日完工。施工期間僅大梁拆卸及墩柱吊離作業需封閉道路，時間為9月6日夜間11時至7日上午6時止，其餘施工階段僅占用部分車道或人行道，不影響車輛通行。

卸除大梁作業期間，一般車輛須提早改由中興路三段接景美溪橋直行至木柵路一段，再轉至辛亥路七段接回木新路三段通行；大型車輛因辛亥路地下道高度限制，須另經忠順街一段接木新路三段310巷通行，用路人須提前改道。搭公車民眾也須注意，屆時不停靠「寶高產業園區站」、「景美女中站」及「木新路口站」。

地方居民表示，通用陸橋周圍較少住宅區，大多為工業及產業園區，上班族多仰賴走斑馬線，對陸橋使用需求低。新北市議員劉哲彰說，該陸橋使用率偏低，希望拆除工程能如期如質完成。

工務局指出，通用陸橋是新北市升格以來拆除的第55座人行陸橋，拆完後全市剩下99座人行陸橋，陸橋拆除後，可使人行空間及行車視線變寬敞，通行更為安全便利。