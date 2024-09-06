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新北文創會展數 差北市近5倍

聯合報／ 記者葉德正邱書昱／連線報導
新北市立美術館是重要文化設施，市府盼持續擴展文化創意及設計力量。本報資料照片
新北市立美術館是重要文化設施，市府盼持續擴展文化創意及設計力量。本報資料照片

台灣文創產業蓬勃發展，但審計報告指出，新北去年6月至今年2月間，僅辦152場文創會展或市集活動，占全國總數7%，反觀北市辦高達749場，占全國34.5%，是新北近5倍，議員憂心，新北從文化蛋白區變蛋殼區。新北文化局回應，將持續推動文創產業，如去年辦藝文展演，就吸引逾4千萬人次參與，有一定能量。

新北議員彭佳芸指出，市長侯友宜曾誓言打造台灣成為中華文化中心，但新北近期最重要的文化設施新北美術館進度延宕，市民喜愛的文創會展，辦理數也僅北市的20%，市府在推動大型文化建設時，應同步加強辦理文創活動，才能持續扎根培養藝文消費人口。

彭指出，新北文創會展不僅輸給台北，台中390場、高雄290場都遠高於新北場次，中央發放文化幣，新北青年卻苦無在地文創消費管道，無法將文化預算補助挹注於新北基層文創工作者。

新北文化局強調，新北去年全年辦6300場藝文展演，有逾4457萬人次參與，市府持續擴展文化創意及設計力量在新北扎根，2023年台灣設計展，17天展期累計達658萬人次參與，創設計展新高。

文化局表示，新北市去年有近300家店家申請文化部成年禮金消費點數，今年截至8月有341家公私立場館店家加入，會持續擴增消費點。市府持續以「區區有特色、處處有美學、人人能參與」作為新北城市品牌意象目標。

台北教育大學文化創意產業經營學系教授林詠能表示，北市會有較多的會展或市集，最主要的原因就是首都，像是英國的倫敦、義大利大城也是如此；新北文創市集或會展需要的是地方的特色，如博物館、鶯歌陶瓷等，「最重要是培養客群並累積文化資本。」

北市松山文創園區總監陳玉秀指出，約5年前開始，各地將市集視為復興當地人流的手段，如今進到戰國時期；市集確實創造了許多「明星品牌」，創作力強且有一定人氣之後，能吸引到一群粉絲朝聖，不過業者可能就不會進駐店鋪，如此難形成文創市場的規模化。

文創產業 文化局

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