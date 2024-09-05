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維也納國際青少年音樂節奪冠 侯友宜讚淡水愛樂管樂團為國爭光

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
淡水愛樂管樂團參與2024維也納國際青少年音樂節，首度參賽即贏得交響管樂組冠軍。記者江婉儀／攝影
淡水愛樂管樂團參與2024維也納國際青少年音樂節，首度參賽即贏得交響管樂組冠軍。記者江婉儀／攝影

淡水愛樂管樂團參與2024維也納國際青少年音樂節，首度參賽即贏得交響管樂組冠軍。新北市長侯友宜今天接見表揚管樂團成員。樂團團長張聖以說，過程中缺乏資金資源，所幸排除萬難把榮耀帶回台灣。議員建議，應該擴充專業設備，讓管樂團有好的場地可練習，侯友宜當場要求教育、文化局持續編列預算協助。

淡水愛樂管樂團日前參加在奧地利舉辦的2024維也納國際青少年音樂節，從全球37支隊伍中脫穎而出，演出《七夕》與《乱世の神威幸村》兩首樂曲，獲得評審高度讚賞。

淡水愛樂管樂團於2014年由張聖以指揮創立，樂團成員多為淡水及關渡地區的國中小學生，在課業繁忙之餘，利用假日時間堅持努力練習，希望透過公開演出。本次參賽團員共36名，平均年齡約12歲，分別來自新北市淡江高中、正德國中、石門實中、淡水國小、天生國小、新市國小及台北市關渡國小、石牌國中、桃源國中、基隆市基隆高中。

侯友宜表示，淡水愛樂管樂團的卓越表現，證明了堅持、努力與熱誠的重要性，雖然成員來自不同的學校，但因為彼此擁有共同努力的目標，凝聚了團隊向心力，便能逐一克服各種困難，期許熱愛藝術的新北學子都能持續努力練習，不斷精進自我，未來站上國際舞台大展長才，讓世界看見台灣。

張聖以提及，樂團參賽從去年10月開始籌備，到今年7月出國，都是第一次的經驗，但缺乏經驗、方法，也缺少資源資金，過程有許多不去訂因素，所幸家長們大力幫忙，學生們都卯足全力，能夠有好成績都是孩子們的努力。

淡江中學學生張智翔表示，來自不同學校的他們起初是一盤散沙，但在密集訓練中逐漸凝聚向心力，齊心爭取獲勝，他此生從未想過可以去維也納。正德國中學生劉懿慧指出，經過3個月的密集訓練，當他們踏上維也納土地的霎那就把緊張的情緒都留在台灣了，在當地也接觸到許多專業人士。

新北市議員陳偉杰指出，張聖以一心奉獻給管樂團，甚至賣車籌經費，每年自掏腰包辦成果展，所以要向侯友宜請命，希望淡水可以打造更適宜的場地提供孩子成果發表，利用既存公有建築設置更好的隔音、燈光設備，有更好的表演場域。

淡水愛樂管樂團參與2024維也納國際青少年音樂節，首度參賽即贏得交響管樂組冠軍。記者江婉儀／攝影
淡水愛樂管樂團參與2024維也納國際青少年音樂節，首度參賽即贏得交響管樂組冠軍。記者江婉儀／攝影

侯友宜 淡水

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