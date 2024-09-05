業者指捐KP口罩頻遭勞檢 新北：多次違規罰18萬

「台衛口罩」臉書粉專指控，自從幫民眾黨立委黃珊珊捐獻KP（民眾黨主席柯文哲）口罩，1年內遭勞檢、衛生檢查10幾次。新北市勞工局說，7度接獲檢舉業者違反勞基法，多次發現違規，開罰18萬元罰鍰。

社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「台衛口罩」今天發文表示，「其實我們老闆不喜歡介入政治，但是自從幫珊珊捐獻KP口罩以後，你們能相信嗎？一個小工廠一年可以來十幾次勞動檢查衛生檢查項目檢查」。

「台衛口罩」貼文指出，他們老闆態度很堅定，「一定33、KP，如此而已」，但如果國民黨與民進黨選舉要做口罩，他們也不會拒絕，而且會盡心盡力做，這就是民間企業態度。

新北市勞工局表示，民國111年12月至112年10月期間陸續接獲民眾陳情，指台城衛生醫材公司有積欠勞工薪資等違反勞基法規定，前後共受理7件陳情。

勞工局指出，經勞檢處檢查發現，業者確實有積欠工資、未依規定給加班費及特休未休工資等違規，因此依勞基法共裁罰7次，累計新台幣18萬元罰鍰；此外，沒有其他關於安全衛生的檢查紀錄。

新北市衛生局表示，110及112年針對台城衛生醫材公司進行年度醫療器材商普查各1次，包括執照登記資訊等事項，沒有查獲相關違規。