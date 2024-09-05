快訊

早知會被羈押？柯文哲預錄影片向支持者喊話：照顧好自己

柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見 民眾黨聲明回應

開綠燈？傳烏軍用長程飛彈能擊中大部分俄軍戰機和基地 白宮發聲了

業者指捐KP口罩頻遭勞檢 新北：多次違規罰18萬

中央社／ 新北5日電

「台衛口罩」臉書粉專指控，自從幫民眾黨立委黃珊珊捐獻KP（民眾黨主席柯文哲）口罩，1年內遭勞檢、衛生檢查10幾次。新北市勞工局說，7度接獲檢舉業者違反勞基法，多次發現違規，開罰18萬元罰鍰。

社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「台衛口罩」今天發文表示，「其實我們老闆不喜歡介入政治，但是自從幫珊珊捐獻KP口罩以後，你們能相信嗎？一個小工廠一年可以來十幾次勞動檢查衛生檢查項目檢查」。

「台衛口罩」貼文指出，他們老闆態度很堅定，「一定33、KP，如此而已」，但如果國民黨與民進黨選舉要做口罩，他們也不會拒絕，而且會盡心盡力做，這就是民間企業態度。

新北市勞工局表示，民國111年12月至112年10月期間陸續接獲民眾陳情，指台城衛生醫材公司有積欠勞工薪資等違反勞基法規定，前後共受理7件陳情。

勞工局指出，經勞檢處檢查發現，業者確實有積欠工資、未依規定給加班費及特休未休工資等違規，因此依勞基法共裁罰7次，累計新台幣18萬元罰鍰；此外，沒有其他關於安全衛生的檢查紀錄。

新北市衛生局表示，110及112年針對台城衛生醫材公司進行年度醫療器材商普查各1次，包括執照登記資訊等事項，沒有查獲相關違規。

口罩 衛生局

延伸閱讀

駁端木正拿假發票對帳 黃珊珊批故意造假很惡劣

柯文哲稱不知京華城容積840％ 黃珊珊：是指不可能干涉

疑颱風珊珊釀災 日本3000年神木彌生杉倒塌

柯文哲夫妻未返家行蹤曝光！黃珊珊指陳佩琪壓力大 曝主席身體狀況

相關新聞

愛心計程車折抵65元…議員質疑金額過低 北市：會再整體評估

台北市社會局每個月提供愛心悠遊卡點數，讓長輩及身障人士搭乘愛心計程車，不料，近期台北市議員闕枚莎接獲行動不便的民眾陳情，...

影／爭國道路權！98重機車友服務區會合 警：尊重別違法

為爭取大型重機車行駛國道路權，「社團法人中華民國大型重型機車經營同業全國促進會」等大型重機團體，以「九月零八、石碇出發，...

新平溪煤礦博物園區8處進文資審議 園區：盼系統性保存

「新平溪煤礦博物園區」4處列冊建造物，市府在8月27日開文資審議會進入登錄歷史建築審議程序，園區內另外4處未予列冊的建造...

新北文創會展數僅北市5分之一 議員憂新北成「文化蛋殼區」

文創會展提供創作者更多平台，並可培養民眾藝文消費習慣。新北市議員彭佳芸卻發現，新北去年6月至今年2月間，新北僅辦理152...

新平溪煤礦博物園區8處建造物 將進入法定文資審議

位於新北市平溪區十分寮的「新平溪煤礦博物園區」4處列冊建造物，市府在8月27日開文資審議會，決議進入登錄歷史建築審議程序...

跟十三行博物館走讀八里 4條綠色輕旅行走透秘境

2024全國古蹟日將至，十三行博物館推出「虛實之間－八里綠色走讀鬥陣趣」系列活動，活動分為「虛擬遊探」和「實地走讀」兩大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。