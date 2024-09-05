帶回219顆星 汐止區43個里獲環境五星級認證

新北市以「里」為單位的「里環境認證」成績出爐，頒獎典禮上，今(5)日由市長侯友宜親自頒獎表揚，今年汐止區的成績大好，44個里參加，43個里獲環境五星級認證，總共帶回了219顆星，史上最多，里長們也開心領獎，汐止區長林慶豐感謝里長還有志工們的幫忙，讓汐止的生活環境越來越乾淨整潔。

汐止區長林慶豐帶隊去領獎，今年里環境認證參加的44個里，就有43個里拿下五星級認證，對於環境付出是很大的肯定，難怪每位里長手上拿著五星獎牌，都笑的好開心，而這次拿下五星級認證，除了禮門、厚德、北山、復興里共4個里是10連霸之外，其中不乏有里長第一次參加就到五星級，這對鄰里環境經營來說都是肯定。

長安里長楊清風說，今天非常開心能夠參加今年的里環境認證的頒獎典禮，很感謝區長的鼓勵以及清潔隊的協助，今年第一次參加就得到五星級認證有突出的表現，尤其整個汐止區的成績大好，這都要歸功於各里的環保志工、義工大力支持以及任勞任怨、無怨無悔的付出，讓環境更好。

東勢里長賴一山也說，這次得到五星級認證，要感謝里內所有志義工這一年來的配合，讓東勢里的環境更好，得到市政府跟區公所的認同，為了環境認證，這一年來每個志工都很認真，包括環境衛生、公廁認養、花圃的認養以及巷道環境整理，角落死角都不放過，清理的乾乾淨淨，這一年來真的很累，所以，大家都覺得能夠得到五星級認證，辛苦沒有白費。

汐止區長林慶豐表示，很開心帶隊去參加里環境認證頒獎，這次汐止區有44個里參加里環境認證，共獲得了219顆星星，成績非常卓越，未來會持續的努力，跟里辦公處以及清潔隊合作，希望一起把汐止變的更乾淨，成為乾淨、宜居、永續的城市。