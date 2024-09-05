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避免成為待撞區 淡水機車代轉區拓寬加大

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
避免成為待撞區，淡水中山北路一段247巷口、與新春街口的機車待轉區，拓寬加大。圖／紅樹林有線電視提供
避免成為待撞區，淡水中山北路一段247巷口、與新春街口的機車待轉區，拓寬加大。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區在中山北路一段247巷口，以及與新春街，這兩個路口車流量都非常大，更是淡水新市鎮來往的重要道路，而就在往新市鎮方向路旁各有兩個機車兩段式左轉的停等區，經過市議員鄭宇恩的協助會勘，以及北投里辦公室的協助之下，終於爭取到中山北路一段247巷口、與新春街口的機車待轉區，拓寬加大。

新興里長吳錦泉指出，過去只有在道路範圍內畫段代轉區，與直行車輛路線重疊，讓停在代轉格當中的機車騎士相當危險，因此將路旁的人行道與綠帶設施內縮，有一處較為寬廣的空間，可以讓代轉機車躲避直行車輛的路線，更為安全。

里長吳錦泉表示，雖然有些人可能會認為直接左轉就好，但有些人都不太喜歡停在馬路中間等待左轉，而會選擇馬路邊待轉區的人也蠻多，因為此兩處的待轉區就設置在馬路上，常有行駛中的車輛呼嘯與待轉機車擦身而過，讓機車待轉用路人感覺有點驚險，這次改善工程同時也加設了無障礙坡道通往人行道的設施，以及在代轉區旁設置回復式導桿，避免行人誤走進機車代轉格當中，也讓這兩處的代轉機車更加安全。

人行道 機車騎士 淡水

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