未察覺外籍漁工權益受損遭糾正 新北：精進作為

監察院今天就64名外籍漁工遭以「合意解約」方式被迫放無薪假糾正勞動部與新北市府。新北市府說，虛心檢討，精進各項漁工訪視與仲介管理作為，業者已在要求下改善多項缺失。

監委紀惠容今天說，去年9月小卷捕撈季節結束後，雇主、仲介為迴避勞基法，以「合意解約」方式，使64名外籍漁工被迫放無薪假，未獲簽約3年的工作保障；且漁工住宿環境惡劣、須自行負擔食宿費用，護照或居留證還被仲介保管，違反權益。

紀惠容說，勞動部及新北市政府未發覺違失，在監察院啟動調查後才進行專案處理，要求雇主、仲介改善，已嚴重影響勞工權益及台灣人權聲譽，有重大疏失，因此遭監察院糾正。

新北市府勞工局回應，虛心檢討，將精進各項漁工訪視與仲介管理作為，避免再有類似事件發生。也已要求仲介業者限期改善如床位數不足、或無熱水器、廁所洗手台及馬桶阻塞等多項不合格缺失，均已限期改善完成。勞工局也協助安置15名漁工。

勞工局說，勞動部已請漁業署將「短暫暫停漁撈作業漁船預警名單」提供中央及地方政府，勞工局將配合部訂預警機制，配合辦理漁工生活管理及轉換等相關事宜。