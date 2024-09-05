車停白線被開單 汐止保長路擬畫機車格解套

汐止區保長路51巷，不到七米寬的道路，目前兩側都是畫了白線，不少車主以為停白線安全，結果前陣子就有停在白線的汽、機車，都被開了罰單，所以，里辦公處就請相關單位人員現場會勘，了解是因為停超過白線就算佔用到車道範圍，才會被開罰，討論後也打算朝向畫機車格方式因應。

保長里長賴宗福指出，保長路51巷，長期以來因為巷弄比較狹小，現況是兩側都是畫白線，只是白線上停車，一直以來都有民眾去檢舉是違規的行為，就有民眾認為停白線怎麼會違規，所以，就透過市府交通局、公所、警分局一起現場討論，看七米以下的道路，到底適不適合停汽車，結論是巷弄比較狹小，如果停汽車超過白線就會裁罰。

賴宗福強調，根據跟交通局人員了解後，目前白線是道路邊線，是車道範圍跟路肩範圍的邊界，所以，停超過白線就算超過車道範圍了，這是裁罰違規的依據，後續因為巷子真的比較狹小，但又要顧及大眾停車的權益，所以，後續會朝向畫機車格方式去因應。