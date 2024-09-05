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瑞芳女里長超級英勇 朱靜琪半個月捉三條蛇

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區弓橋里長朱靜琪相當英勇，捉三條蛇，令里民佩服不已。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區弓橋里長朱靜琪相當英勇，捉三條蛇，令里民佩服不已。圖／觀天下有線電視提供

每年一到天氣炎熱時，就開始有出沒，光是這半個月來，瑞芳區弓橋里就已經捕捉到3條蛇，而抓蛇的都是當地里長朱靜琪，一般女生看到蛇都避之唯恐不及，里長朱靜琪卻相當英勇捉蛇，令里民佩服不已。

瑞芳區弓橋里位處山區，一到夏季就有蛇類出沒，半個月來，就有龜殼花，臭青母和雨傘節出沒，而捕捉的人正是里長朱靜琪，重回現場里長還是心有餘悸，因為當時天色昏暗，只顧著抓蛇，後來才發現是有毒的雨傘節。

弓橋里里長朱靜琪表示，還沒當里長前，她真的很怕蛇，但當了里長後不得不將抓蛇技能學起來，就怕讓居民擔心受怕，因為這一帶附近都是山壁草叢，一到天氣炎熱時，就會出現蛇的蹤影，居民會怕，就由她來幫忙抓起來，並通報動保處來帶回。

一般人看到蛇類出沒，第一時間就是躲遠遠的，但身為里長的朱靜琪卻克服心裡的恐懼，接連在半個月內抓三條蛇，當地居民聽聞女里長朱靜琪英勇抓蛇，都不由得感到敬佩。

瑞芳

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