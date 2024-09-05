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貢寮漁船捕捉鯖魚大豐收 出動18輛卡車載運

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮澳底漁港就上演一場盛大的漁船卸貨，將近160噸的鯖魚從船上卸下，共出動18台卡車載運，堪稱是大豐收的漁獲量，也吸引許多民眾圍觀。圖／觀天下有線電視提供
貢寮澳底漁港就上演一場盛大的漁船卸貨，將近160噸的鯖魚從船上卸下，共出動18台卡車載運，堪稱是大豐收的漁獲量，也吸引許多民眾圍觀。圖／觀天下有線電視提供

貢寮區漁會常務監事陳國光與福連里里長吳文益合夥經營的新勝發漁船，主要都是在北方三島捕魚，最近正值鯖魚產季，今(5)日澳底漁港就上演一場盛大的漁船卸貨，將近160噸的鯖魚從船上卸下，共出動18台卡車載運，堪稱是大豐收的漁獲量，也吸引許多民眾圍觀。

福連里里長吳文益就說，這次的鯖魚主要從北方三島捕獲，由經驗豐富的船長補獲將近160噸大鯖魚，這季節能補獲如此大的鯖魚真的是豐收，這種大鯖魚用途很廣，鯖魚一夜干，鯖魚茄汁罐頭，鯖魚刺身，紅燒鯖魚，捕獲，大約有兩百噸漁獲量，算是大豐收，而這些鯖魚主要會做成一夜干，銷往歐美跟日本

貢寮區區長柯建輝表示，澳底漁港是貢寮區非常重要的漁港，漁獲產量非常豐富，今天剛好一睹鯖魚卸貨的場景，十分壯觀，當季也有新鮮的漁獲，歡迎民眾一起來貢寮走走吃海鮮，品嘗在地特色美食。

日本 貢寮

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