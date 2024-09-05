新平溪煤礦博物園區8處進文資審議 園區：盼系統性保存
「新平溪煤礦博物園區」4處列冊建造物，市府在8月27日開文資審議會進入登錄歷史建築審議程序，園區內另外4處未予列冊的建造物，新北市文化局經確認園方所提的新事證後，也將併同啟動文資審議。園區負責人龔俊逸今天說，取得文資身分系統性保存是最重要的，不能單點來考量，希望審查能有好的結果。
針對新平溪煤礦博物園區8處建造物將進入法定文資審議，龔俊逸今天受訪表示，他覺得很高興，他期待完整的礦區系統能夠保存下來，如果只是局部取得文資身分，系統斷掉的話，「新平溪」保存價值就會大為降低。
文化局表示，市府後續將邀請文資審議委員進行專案小組會勘，並召開專案小組會議後，提送文資審議會審議。龔俊逸說，系統性的保存很重要，不能單點的分割，未來會努力推動，配合相關的會勘及調查，盼可以有好的結果。
龔俊逸表示，如果取得文資身分，代表政府認為有保存價值，將來修整都會有專家參與，那是最好的局面。假如不能如願的話，新的國土計畫法上路後，博物館存在的適法性就有問題。
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