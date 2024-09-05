新北文創會展數僅北市5分之一 議員憂新北成「文化蛋殼區」

文創會展提供創作者更多平台，並可培養民眾藝文消費習慣。新北市議員彭佳芸卻發現，新北去年6月至今年2月間，新北僅辦理152場文創會展或市集活動，佔全國總數7%；反觀台北市辦理高達749場，佔全國總數34.5%，是新北數量近5倍，導致中央去年發放青年1200元文化券，新北青年苦無在地文創消費管道，苦的還是基層文創工作者，雙北說是共同文化圈，憂心新北從文化蛋白區，成了文化蛋殼區。

新北市文化局強調，新北持續促進文化藝術普及與加強藝術創作及保存等方式，推動文化創意產業，新北市文化展演去年共舉辦6300場、逾4457萬人次參與；文化幣使用期限在年底，持續邀請各單位踴躍加入藝文消費點。

彭佳芸說，侯友宜市長曾誓言打造台灣成為中華文化中心，但新北市近期最重要的文化設施新北美術館不僅持續延宕，市民最喜愛的文創會展，辦理數也僅台北市的20%，市府在推動大型文化建設時，更應該同步加強辦理文創活動，推廣並培養藝文消費人口。

彭佳芸指出，新北文創會展不僅輸給台北，連台中的390場、高雄290場都遠高新北場次，中央發放文化幣，但新北青年卻苦無在地文創消費管道，無法將文化預算補助挹注於新北市基層文創工作者。

彭佳芸說，市府近年推動不少重大文化場館新建或活化，但只有培養穩定的文創消費人口，才是提升新北市文化產業健全發展的根本作法，而自行或協助民間辦理文創會展或市集，則是最培養文創消費人口最便民的方法，市府在擴充文化硬體之餘，更應做好基本功。

新北市文化局強調，新北去年全年舉辦6300場藝文展演，有逾4457萬人次參與，市府持續擴展文化創意及設計力量在新北扎根，2023年台灣設計展，17日展期達658萬人次參與，創設計展新高。

文化局說，新北市去年有近300家店家申請文化部成年禮金消費點，今年截至8月已有341家公私立場館店家加入，將持續通知各單位踴躍加入藝文消費點。

文化局也說，市府持續以「區區有特色、處處有美學、人人能參與」作為目標，建構5條美學廊帶，藉由整合、連結5大區域，深化發展新北市各區特色。新北市透過各項展覽與活動的深度，建立新北城市品牌意象，不僅增加民眾參與，更帶動擴大新北市文化影響力。