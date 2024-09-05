新平溪煤礦博物園區8處建造物 將進入法定文資審議

位於新北市平溪區十分寮的「新平溪煤礦博物園區」4處列冊建造物，市府在8月27日開文資審議會，決議進入登錄歷史建築審議程序，而園區內另外4處未予列冊的建造物，新北市文化局經確認園方所提的新事證後，也將併同啟動文資審議。

新平溪煤礦博物園區先前發起連署，爭取各界發聲奧援為園區找尋活路。如果沒有取得文資身分，園區繼續存在會有適法性問題。園區負責人龔俊逸日前受訪時表示，台灣的400座煤礦區，現在只剩新平溪保存完整，礦業鐵道也還在運作，沒有不值得保存的理由。

新平溪煤礦自1965年開坑，後因開採不符經濟效益，於1997年閉礦。今年5月經民眾提報，8處建造物欲登錄為歷史建築，其中「坑口」、「部分水平坑道（自坑口起算50公尺）」、「儲煤槽」、「卸煤櫃」等4處予以列冊追蹤。

文化局表示，經8月27日文資審議會決議，進入登錄歷史建築審議程序，其餘4處未予列冊建造物，包含檢量室、翻車台、卸煤斗、十分專用側線軌道，園方提出新事證，經文化局審認後將併同啟動登錄歷史建築文資審議。

文化局表示，市府後續將邀請文資審議委員進行專案小組會勘，並召開專案小組會議後，提送文資審議會審議。