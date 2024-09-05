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跟十三行博物館走讀八里 4條綠色輕旅行走透秘境

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
10月6日「濕地淨行曲」由知名台語生態作家周俊廷導覽，近距離觀察招潮蟹、彈塗魚等豐富的生態。圖／十三行博物館提供
10月6日「濕地淨行曲」由知名台語生態作家周俊廷導覽，近距離觀察招潮蟹、彈塗魚等豐富的生態。圖／十三行博物館提供

2024全國古蹟日將至，十三行博物館推出「虛實之間－八里綠色走讀鬥陣趣」系列活動，活動分為「虛擬遊探」和「實地走讀」兩大主軸，館方表示，為慶祝全國古蹟日，9月21日至22日，博物館提供免票入館優惠，並加碼每日3場台語專場導覽。

十三行博物館館長羅珮瑄說，此次活動展現文化、語言與環境保護之間的緊密關係，透過低碳旅遊，開創永續觀光道路，邀請大家一同探索八里的過去、現在和未來。

「虛擬遊探」透過館方Facebook互動問答遊戲，讓民眾在家就能參與淨零減碳活動；「實地走讀」9月14日至10月6日期間展開，以一系列台語導覽活動，邀請大眾以環境友善方式深入八里四大秘境，開啟跨越時空的綠色文化探險。

「虛實之間－八里綠色走讀鬥陣趣」實地走讀的4條路線結合環境與文史，在飽覽自然風光的同時，深入探索八里的人文底蘊。行程囊括舊城街區、廖添丁洞、開台天后宮、西龍巖寺、大坌坑遺址和挖子尾濕地等景點，資深文史達人周正義及知名台語生態作家周俊廷帶路，重溫八里百年前的歷史風華及自然美景，感受人文與生態的交織之美，同時參與淨山淨灘活動，為環境保護貢獻一分心力。

「虛實之間－八里綠色走讀鬥陣趣」實地走讀每場招收名額30人，活動將於9月6日10點在台灣走讀網站（https://www.taiwanwalks.com）開放報名。更多資訊可至十三行官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw），或粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

9月21日「坌嶺尋古趣」探索神秘的大坌坑遺址，體驗考古樂趣，同時參與淨山行動。圖／十三行博物館提供
9月21日「坌嶺尋古趣」探索神秘的大坌坑遺址，體驗考古樂趣，同時參與淨山行動。圖／十三行博物館提供
「虛實之間－八里綠色走讀鬥陣趣」實地走讀的4條路線結合環境與文史。圖／十三行博物館提供
「虛實之間－八里綠色走讀鬥陣趣」實地走讀的4條路線結合環境與文史。圖／十三行博物館提供
9月15日「寺曾相識」一次朝聖西龍巖寺和開台天后宮。圖／十三行博物館提供
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八里 十三行 綠色

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