中秋「柚見快手」 新北重新市集剝柚賽比手速、拚獎金

中秋將至，新北三重重新觀光市集今年將續辦「柚見快手 中秋剝柚賽」活動。新北高灘處表示，今年將於15日舉辦，採現場報名，要把文旦柚剝得又快又乾淨才有機會晉級拚獎金；欲參賽及觀賽民眾都說，已經等不及參與，期待今年佳績與參賽者「PRO級表演」。

高灘處長張修銘表示，為了讓民眾感受過節氣氛，與重新光觀市集委外廠商將於15日在三重重新觀光市集舉辦「柚見快手 中秋剝柚賽」，當天上午10時舉現場報名。

張修銘說明，參賽選手透過速度比拚晉級方式比賽，採取分組方式，歷經初賽、複賽與決賽來爭取獎金，選手必須將文旦柚剝得又快又乾淨，才有機會晉級，獲得最高獎金2000元。

往年剝柚活動都響應熱烈，期間充滿此起彼落的加油歡呼聲，既精彩又刺激，曾有選手不到15秒就將一顆文旦的皮處理得白白淨淨，又快又好的技術令現場眾人驚奇連連。

參賽者表示，主要就是感受佳節氣氛，若運氣好能獲獎金也很好，今年也找機會先在家多練幾次；觀賽民眾分享，自己雖然不太會剝，但觀看比賽也很過癮，每次決賽都讓人捨不得眨眼，深怕一不小心就錯過結果，期待今年也能看到「PRO級表演」。