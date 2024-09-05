新北里環境認證 五星里長靠環境整潔連霸四屆

新北市里環境認證今舉行頒獎典禮，共計有755里獲得績優里認證，三重福安里連續9年獲得五星認證，里長施正通帶著志工針對里內病媒蚊強化防治，更以自身經驗帶著周邊里長一起參與，他強調「蚊子不會只待在一個里」，須周邊各里一起合作。有居民說，里認證除有實質獎金與榮譽感，對里長更有連任「有助益」，笑說施里長已很多屆同額競選，呼籲更多里長一起加入。

新北市長侯友宜今天出席頒獎典禮時表示，環境維護工作有百百種，從道路整潔、水溝清淤、路側雜草、垃圾包髒亂點到違規廣告物等，單靠公部門的力量有限，新北市里環境認證制度結合在地力量，大家目標一致、共同為營造更乾淨舒適的居家生活環境而努力。

侯友宜說，新北市有1032個里，今年里環境認證制度全市各里參與率已逾75%，五星級認證率達89%，是制度辦理2013年的5.9倍，市府更透過「里認證觀摩」及「績優種子里輔導」制度，由績優里分享與輔導更多里加入，讓里環境認證制度成為一個良性循環，讓整體環境品質不斷向上提升。

侯友宜致詞時，也特別在台上介紹當年擔任環保局長推動里環境認證的副市長劉和然，也邀請里長一起為劉和然「加油」，引發全場歡呼。

環保局說，里環境認證有巷弄乾淨、病媒防治、公廁清新、環境綠化、循環資源、環保推廣及低碳永續7項環境指標，各里可依自身特色尋求改善環境的方法，其中三重福安里連續9年獲得五星認證。

里長施正通說，里內有公園與許多樹木，狗便、樹洞特別多，帶著志工示範，進而影響更多居民投入，他更訂定每周一日清潔日，全民總動員為里內盡心力。

施正通更不藏私，連續6年協助環保局擔任績優種子里，輔導過三重區20個里獲得三星級以上的認證佳績，施正通強調，以病媒蚊來說，蚊子不可能只在一個里內活動，必須周遭里一起努力，才能維護里內環境，與居民健康。

土城區頂福里今年也獲五星級認證，里長顏義信連任第二屆，里內有一座廢棄工廠倉庫，因缺乏管理，成了髒亂與治安熱點，當初跟國產署爭取土地活化，改建成中洲廣場，並由里內環保團隊接手植栽綠化及環境整理的認養維護工作，現不僅有多樣化植栽，還有兒童遊戲區及體健設施，顏信義直言，看到里內環境好，大家心情就好。

環保局長程大維表示，環境乾淨需要不斷努力地維持、是沒有終點的，希望透過里環境認證制度，逐步推展至全市1032里共同參與環境維護工作，凝聚里長、環保志義工及所有市民的共識。