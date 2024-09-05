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蔣萬安抵達紐約展開10天訪問 將拜會紐約市府

中央社／ 紐約4日專電

台北市長蔣萬安與議會訪問團今天夜間抵達紐約，展開紐約、波士頓、費城等地訪問行程。

蔣萬安與台北市議會議長戴錫欽及跨黨派議員夜間抵達紐約甘迺迪國際機場（JFK InternationalAirport），駐紐約辦事處長李志強與僑胞前往接機。

蔣萬安在機場接受記者訪問表示，在紐約將進行很多市政考察，包括交通建設、城市規劃、產業發展等，更重要的是議長率領跨黨派議員一起隨行，也會拜會市政府與市議會，有更深入交流合作。

他指出，城市交流最重要，在紐約期間會看幾處城市規劃建設；也非常重視交通，會看紐約如何導入最新科技，透過管理進行交通疏導及以人為本的交通建設。

另外也會參訪幾所大學和紐約新創中心，結合台北這幾年推動的新創產業，幫助年輕創業團隊走出世界與國際連結。

對於京華城案偵辦進度，蔣萬安回應指出，密切關注案子發展，事實到哪就處理到哪，案件進入司法調查，會配合檢調偵辦，秉持還原事實，釐清真相，勿枉勿縱的立場。

紐約 蔣萬安

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