新店通用陸橋拆除 經寶橋路往返雙北須注意夜間封路

新北新店寶橋路連結台北木柵，路段上通用陸橋近期正在拆除，明夜間11時至後日上午6時將卸除大梁，屆時封閉新店區寶橋路雙向道路，民眾需提早改道。

新北養工處說明，通用陸橋拆除工程分五階段，工程於8月26日開工，預計9月13日完工。施工期間僅大梁拆卸及墩柱吊離作業需封閉道路，時間為9月6日夜間11時至7日上午6時止，其餘施工階段僅占用部分車道或人行道，不影響車輛通行。

卸除大梁作業期間，一般車輛須提早改由中興路三段接景美溪橋直行至木柵路一段，再轉至辛亥路七段接回木新路三段通行；但大型車輛則因辛亥路地下道高度限制，須另經忠順街一段接木新路三段310巷通行，用路人須注意安全提前改道。

工務局表示，通用陸橋是依據「新北市人行陸橋存廢SOP」，由養工處、交通局及區公所邀集地方民意代表及里長等相關單位會勘取得共識，同時也蒐集民眾意見，並進行試辦封閉才拆除。

通用陸橋是新北市升格以來拆除的第55座人行陸橋，拆完後全市將剩下99座人行陸橋，陸橋拆除後將使人行空間及行車視線變得更寬敞，通行也更為安全便利。

養工處提醒，寶橋路封閉期間將影響252、793、796、819、綠2右、綠2左、南環幹線、棕7、棕2及小11等公車路線，屆時不停靠「寶高產業園區站」、「景美女中站」及「木新路口站」，請民眾改至「加油站」、「寶強路口站」及景美女中臨時停靠站（木新路三段289號）搭乘。