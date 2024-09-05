快訊

真的會偷聽！臉書合作夥伴爆麥克風「收集對話」 點名3大品牌這樣說

這次不上銬…柯文哲等法官開羈押庭 又被帶到候審室原因曝光

「恐怖計程車」復出？受害者揭車子、車牌全換 竹市監理站證實：靠桃園車行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新店通用陸橋拆除 經寶橋路往返雙北須注意夜間封路

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北新店寶橋路連結台北木柵，路段上通用陸橋近期將拆除完畢。圖／新北工務局提供
新北新店寶橋路連結台北木柵，路段上通用陸橋近期將拆除完畢。圖／新北工務局提供

新北新店寶橋路連結台北木柵，路段上通用陸橋近期正在拆除，明夜間11時至後日上午6時將卸除大梁，屆時封閉新店區寶橋路雙向道路，民眾需提早改道。

新北養工處說明，通用陸橋拆除工程分五階段，工程於8月26日開工，預計9月13日完工。施工期間僅大梁拆卸及墩柱吊離作業需封閉道路，時間為9月6日夜間11時至7日上午6時止，其餘施工階段僅占用部分車道人行道，不影響車輛通行。

卸除大梁作業期間，一般車輛須提早改由中興路三段接景美溪橋直行至木柵路一段，再轉至辛亥路七段接回木新路三段通行；但大型車輛則因辛亥路地下道高度限制，須另經忠順街一段接木新路三段310巷通行，用路人須注意安全提前改道。

工務局表示，通用陸橋是依據「新北市人行陸橋存廢SOP」，由養工處、交通局及區公所邀集地方民意代表及里長等相關單位會勘取得共識，同時也蒐集民眾意見，並進行試辦封閉才拆除。

通用陸橋是新北市升格以來拆除的第55座人行陸橋，拆完後全市將剩下99座人行陸橋，陸橋拆除後將使人行空間及行車視線變得更寬敞，通行也更為安全便利。

養工處提醒，寶橋路封閉期間將影響252、793、796、819、綠2右、綠2左、南環幹線、棕7、棕2及小11等公車路線，屆時不停靠「寶高產業園區站」、「景美女中站」及「木新路口站」，請民眾改至「加油站」、「寶強路口站」及景美女中臨時停靠站（木新路三段289號）搭乘。

新北新店寶橋路連結台北木柵，路段上通用陸橋近期將拆除完畢，9月6日夜間11時至7日上午6時止夜間封路須改道。圖／新北工務局提供
新北新店寶橋路連結台北木柵，路段上通用陸橋近期將拆除完畢，9月6日夜間11時至7日上午6時止夜間封路須改道。圖／新北工務局提供

人行道 公車 車道

延伸閱讀

新店碧潭驚傳婦人落水 無生命跡象送醫搶救中

拖板車撞毀…台1中山高架可望提前通 周末夜間封路趕工

土城頂福安居社宅預計4千人進住 新北封路28天開闢12米路

台1高架破大洞議員質疑海砂橋 拆45年高齡中正陸橋再掀關注

相關新聞

新店通用陸橋拆除 經寶橋路往返雙北須注意夜間封路

新北新店寶橋路連結台北木柵，路段上通用陸橋近期正在拆除，明夜間11時至後日上午6時將卸除大梁，屆時封閉新店區寶橋路雙向道...

邀海外獨角獸來台分享 印尼連鎖咖啡讚：台北具有潛力

台北市產業發展局今天舉辦「台北創新創業總匯」的獨角獸論壇，邀集國內外20家新創事業、創投進行分享，其中印尼零售巨頭Kop...

選匯款者倍增 北市重陽禮金14.5萬人尚未領

北市重陽敬老金可透過靠悠遊卡感應、匯款或定點領取，但明天領取期限截止，還有14.5萬人未領或尚未選領取方式，議員認為，很...

台1高架修復通車 新北將對肇事業者求償2300萬

新北三重區台1線中山高架道路8月20日清晨，遭掉落的鋼柱撞破部分路面及護欄，原訂2個月工期，工務團隊採新的工法修復，只花...

「新北影響力」散播正能量 新北新聞局奪傑出公關獎

新北市新聞局2年前推出「新北影響力」品牌，以「新北影響力」系列影片製播案，參加由財團法人公共關係基金會舉辦的「2024傑...

瑞芳、九份5里共餐不收費 各界出錢出力共襄盛舉

瑞芳區九份地區頌德、基山、崇文、福住、永慶共五里銀髮共餐，每個月舉行一次，去年八月開辦至今，也已經滿一周年，五里加起來共超過百人參加共餐，並沒有向參加者收費，全都由各界有錢出錢有力出力，讓共餐細水長流。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。