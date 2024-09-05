清台北府文廟舊址碑重現 立體模型有圖有真相

為紀念已不復存在的台北府文廟，台北市政府40年前在舊址樹立紀念碑，去年遭倒塌路樹砸毀；市府為此重新立碑，並放上立體模型「有圖有真相」，盼加深民眾的理解與記憶。

根據文化部國家文化記憶庫，台北府在清朝光緒元年（西元1875年）設立，接著在1879年於城內建造台北府文廟及武廟，直到1884年才完工，成為當時頗具規模的台北孔廟，每年舉辦盛大祭典。

但好景不長，日治初期因戰亂頻仍，孔廟內至聖先師及先賢牌位多被損毀、禮器與樂器遺失，遑論再舉辦祭孔典禮，建築物也在1907年為建立日語學校被拆除，改在校內建造5坪左右的小閣，重雕牌位奉祀。

台北市孔廟管理委員會表示，因台北府文廟及武廟皆已無任何殘跡，為了保存記憶，台北市立文獻館1983年分別在兩廟舊址、今法務部對面及司法大廈旁設立「清台北府文廟舊址碑」及「清台北府武廟舊址碑」。

然而，去年5月台北市一場強降雨導致路樹倒塌，砸毀佇立於此的文廟舊址碑，文獻館便攜手孔廟、台北市民政局及當地建國里里辦公處，從找尋石材、設計、鑿孔、刻字至安金，歷時1年多重新立碑，在今天於文化資產專家李乾朗見證下正式揭碑。

台北市民政局副局長吳坤宏致詞表示，孔子原來住在大廟裡，後來改住小木屋，日子久了就逐漸被世人淡忘。儘管多年後在民間仕紳、地方望族通力合作下，孔廟遷移至大龍峒重建，這段歷史仍重要且值得紀念。

新的文廟舊址碑依然隔著重慶南路一段與武廟舊址碑互望，但特地在石碑中間鑿出一塊空位，放上已不復存在的文廟立體彩色模型。吳坤宏說，有圖有真相，盼藉此加深往來民眾對這段歷史的理解與記憶。