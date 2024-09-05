邀海外獨角獸來台分享 印尼連鎖咖啡讚：台北具有潛力

台北市產業發展局今天舉辦「台北創新創業總匯」的獨角獸論壇，邀集國內外20家新創事業、創投進行分享，其中印尼零售巨頭Kopi Kenangan共同創辦人James Prananto實際以公司結合科技、AI成果發表簡報，他也說，台北在科技與傳統產業融合具有潛力，期待未來與台北有更多業務合作機會。

台北市副秘書長林哲宏表示，這場活動也是呼應市府的潮台北系列活動之一，透過產業領域得專業、創新技術及趨勢交流平台，也是回應到市長蔣萬安所推動的新創三箭政策，期盼持續打造台北市成為創業家友善城市。

產發局表示，獨角獸一詞代表一個企業成立不到10年，估值達到10億美元以上，且未在股票市場上市的科技公司。根據統計2010到2023年台灣新創事業家數為7433家、其中3410家成立於台北市，而北市不僅是新創事業，還有加速器及共同工作空間的數量也超過台灣總是一半。

為此，產發局提供多元的資金協助，透過獎勵補助計畫、融資等工具去支持創業者不同發展階段需求，最基本的創業補助也到100萬元。同時，也提供創業者良好環境，運用公有土地結合民間資源，打造14處產業創新基地，截至2023年共有562家團隊進駐。

來台分享的Kenangan，是一家2017年成立於印尼咖啡連鎖店，共同創辦人James Prananto介紹，當初如何發現印尼咖啡市場的缺口，新創之後也大量導入科技、AI協助營運，目前有一千多家的分店散佈於印尼、新加坡、馬來西亞，預計明年也會在印度開店，同時也有依照客群不同的咖啡供應、以及炸雞等姐妹品牌。

James Prananto說，公司開發自有的APP，針對客戶能提供外送、預約訂購服務，培養出忠誠度，換算每個月會有85萬忠誠用戶；對公司內部，則是讓營運流暢，也會依照當期銷售的產品，向店員推播，避免傳統的紙本作業有漏接狀況。

另外，AI運用上，James Prananto分享運用在拓點，以往的地段、獲利等資訊需要人工計算，現在能以AI協助去評分，未來更希望能做到不只是評分、而是推薦新設地點。同時也能運用在庫存管理，減少食材浪費、顧客服務等，都是服務項目的一環。