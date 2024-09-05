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選匯款者倍增 北市重陽禮金14.5萬人尚未領

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市重陽敬老金可透過靠悠遊卡感應、匯款或定點領取，但明天領取期限截止，還有14.5萬人未領或尚未選領取方式，議員認為，很多長者還是習慣現金，市府該多協助。社會局強調，今年合作金融機構從2家提升到387間，確實有部分長者改成匯款，會持續提供多元方式滿足各界需求。

北市統計，今年共有58萬4691長者符合敬老金領取資格，目前靠卡感應截至昨天有29萬5765人使用，與去年37萬人仍有一段距離；不過第一階段選擇匯款共有11萬4540人，已超出去年1倍，第二階段預計還有2萬8810人登記匯款，目前約14.5萬人未選定領取方式或採定點領現。

民進黨議員陳怡君表示，很多長者去年使用悠遊卡，但覺得很不方便，所以今年改匯款方式，直呼「直接拿到錢比較開心」；重陽敬老金是給長者一份心意，不應該為了落實政績，逼長者去習慣電子支付，且直接用匯款或發現金方式，對長者來說比較方便，有更多的使用空間。

國民黨議員曾獻瑩認為，現金對長者來說有一種「領紅包」的感覺，但他仍認同大方向應朝電子支付和匯款方式，不過因匯款要上網登記，有些長者可能家裡小孩工作忙或沒有一起住，自己不會用，社會局應和民政局加強跨局處合作，請里幹事協助這些長者登記。

社會局專委楊雅茹表示，去年僅開放2家金融機構題共匯款，導致僅有5萬3293人選擇，不過今年擴大與387間匯款金融機構，包含銀行、郵局、信合社及農漁會等，因此有不少長者選擇改用匯款方式，數量也預期的人多，至於選擇靠卡感應的人可能會下降。

楊雅茹表示，預估今年靠卡感應的長輩會比去年少，不過也有匯款長輩希望改成悠遊卡感應，各有喜好，社會局會提供多元的方式，讓長者自由選擇如何領取重陽敬老金，盡量滿足各方的需求。

悠遊卡 議員 重陽敬老金

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