台1高架修復通車 新北將對肇事業者求償2300萬

新北三重區台1線中山高架道路8月20日清晨，遭掉落的鋼柱撞破部分路面及護欄，原訂2個月工期，工務團隊採新的工法修復，只花2周就提前搶通，4日恢復雙線通車。昨通車首日上班尖峰時段忠孝橋小塞車，車流大致順暢。

新北市長侯友宜昨表示，修復費用估計要2300萬元以上，對肇事業者將用最高標準檢視與求償，絕不寬貸。記者致電聯結車業者富華通運，總機表示老闆沒進公司，不清楚相關事宜。

上月20日一輛載運鋼構件的聯結車，行經新北市三重區重安街上方台1線高架道路時，鋼構件翻覆掉落，撞壞隔音防護牆，波及橋下2輛汽車，當天緊急處理，先開放單線通車。

原訂10月才能全線通車，在市府工務、交通、警察等單位攜手努力下，侯友宜前天下午現場視察後宣布，第一階段提前完工，在4日上午6時恢復雙線通車。

交通局長鍾鳴時表示，考量安全因素，台1線高架道路仍維持禁行20噸以上大型車輛，警察局持續於重點路口攔檢。

鍾鳴時說，第二階段搶修工程的橋下平面道路三重重安街（集美街至中正南路）持續全線封閉，將進行支撐架拆除及重安街平面道路鋪面修復，預計15日完工再開放通車，車輛請改由集美街、新興路至中正南路通行。

目前修復花費約2300萬元，陸續有其他費用統計中，市府將對肇事者求償。侯友宜說，台1線高架南往北的主要動脈，因為車禍受損，施工挑戰高，工務局加速修復，過程艱辛，加上交通局交通規畫與掌控，是通力合作的結果。