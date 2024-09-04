「新北影響力」散播正能量 新北新聞局奪傑出公關獎

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北影響力獲2024傑出公關獎，總統府國策顧問顧忠華頒獎給新北新聞局長李利貞。圖／新北市新聞局提供
新北影響力獲2024傑出公關獎，總統府國策顧問顧忠華頒獎給新北新聞局長李利貞。圖／新北市新聞局提供

新北市新聞局2年前推出「新北影響力」品牌，以「新北影響力」系列影片製播案，參加由財團法人公共關係基金會舉辦的「2024傑出公關獎」，榮獲政府政策溝通獎－傑出獎殊榮，讓新聞局團隊備受激勵。

競賽評審指出，「新北影響力」整合地方特色人物與聯合國ESGs永續發展目標，透過影像累積行政部門在公眾形象的影響力，將自媒體與實體活動結合，傳遞以人為本的理念，建立好的品牌印象，開創以人為核心的政策溝通新模式。

新北市新聞局長李利貞表示，新北市是有404萬人口的大城市，處處有動人小故事。「新北影響力」系列影片，記錄深耕新北市、具影響力的人物，透過他們動人的生命故事，傳遞各項永續價值，也深化新北市做為永續城市的影響力。有幸入圍並獲獎，代表新北市長期以來致力傳達的永續價值和正向影響力受到肯定。

「請容許我興奮大喊一聲『我們得獎了！』」新聞局前局長張愛晶也在臉書分享得獎喜悅，張愛晶是「新北影響力」品牌重要推手，她說，能得到肯定，要謝謝新聞局前同事們、所有參與其中的夥伴團隊及每一位寫下動容生命故事得主角。

張愛晶說，團隊同心協力，從無到有，刻劃出「新北影響力」樣貌 ，努力傳遞一個又一個既在地又國際的動人生命故事，盼能發揮新北人點滴成河的正向力量，匯集成一股大正氣。要感謝每一位參與創造新北影響力的夥伴，一個人走得快，一群人走得遠，這個獎項屬於團隊每一個人。

「新北影響力」品牌自2022年推出至今，已紀錄20位在各領域發揮正向力量的人物。新北新聞局指出，今年以「The Power of Infinity」為主題，強調影響力可以創造無限可能。每周五在「我的新北市」臉書粉絲專頁上架人物影片，11月2日將在松山文創園區5號倉庫辦理影響力論壇，近期將公布出席名單及報名資訊，歡迎民眾參與。

團隊 永續

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