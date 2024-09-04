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U18亞青／節奏對了！中華隊猛攻21分勝泰國 3連勝晉級

影／蔣萬安啟程訪美 將在哈佛大學甘迺迪論壇演講

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
蔣萬安（左一）今天率領台北市政府及市議會團隊啟程訪美。記者黃仲明／攝影
蔣萬安（左一）今天率領台北市政府及市議會團隊啟程訪美。記者黃仲明／攝影

台北市長蔣萬安首度以市長身分赴美進行為期11天的訪問，將前往紐約、波士頓及費城進行市政參訪、包括麻省理工學院，同時將在哈佛大學發表「Global Taipei :Bridging Tradition and Innovation 全球台北：連結傳統與創新」演講。蔣萬安今天下午在桃園國際機場受訪時表示，此行除了市政交流，也是向世界行銷台北，讓世界看到台北。

蔣萬安今天率領台北市政府及市議會團隊啟程訪美，行前受訪表示，上任後陸續前往新加坡、韓國首爾、日本東京進行訪問，也曾到上海參與雙城論壇，這一次出訪美國主要在美東，會到紐約、波士頓以及費城進行相關市政交流。

蔣萬安說，這一次台北市議會議長戴錫欽也特別率領跨黨派議員一同出訪，進行包括城市規劃、交通建設以及新創科技產業的發展，也會實際到大都會球場去看整體球場的經營管理，另一方面還會到波士頓哈佛大學進行公開演講，所以這次除了市政交流很重要，也是向世界行銷台北，讓世界看到台北。

另一方面，訪問團也會到這幾個城市跟在地僑胞見面，聽取僑胞的心聲，以及未來台北市政府怎麼樣可以跟他們更緊密的合作，來協助台北市在各個城市的招商等等。此外，也會跟年輕朋友座談，跟在地的台灣留學生進行深入的交流。

蔣萬安指出，本次出訪包括台北市府都發局、交通局、資訊局、產業局以及青年局，會跟賓州大學、哈佛，以及MIT麻省理工學院進行相關青年政策的交流，甚至會有具體合作的計畫，很希望在這一次的出訪能夠有所收穫。

戴錫欽表示，這是市長就任後首次到美東訪問，特別是到哈佛大學甘迺迪論壇演講別具意義，包括跟青年學生及僑界的座談，而且波士頓是台北市的姊妹市，這次也會跟紐約及波士頓2個市的市議會交流，議長及黨主席也會接待訪團，相信對於疫情後的經濟發展或觀光文化交流，都會有相當大的助益，期待這次的美東行。

台北市長蔣萬安（左一）今天啟程訪美，議長戴錫欽（左二）、市議員林杏兒（右二）、徐弘庭（右一）皆是訪團成員。記者黃仲明／攝影
台北市長蔣萬安（左一）今天啟程訪美，議長戴錫欽（左二）、市議員林杏兒（右二）、徐弘庭（右一）皆是訪團成員。記者黃仲明／攝影
台北市長蔣萬安今天首度以市長身分赴美進行為期11天的訪問，他出發前揮手與媒體道別。記者黃仲明／攝影
台北市長蔣萬安今天首度以市長身分赴美進行為期11天的訪問，他出發前揮手與媒體道別。記者黃仲明／攝影
民眾黨台北市議員林珍羽（左一）及陳宥丞（左二）與蔣萬安一同赴美訪問。記者黃仲明／攝影
民眾黨台北市議員林珍羽（左一）及陳宥丞（左二）與蔣萬安一同赴美訪問。記者黃仲明／攝影

哈佛大學 波士頓

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