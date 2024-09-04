影／蔣萬安啟程訪美 將在哈佛大學甘迺迪論壇演講

台北市長蔣萬安首度以市長身分赴美進行為期11天的訪問，將前往紐約、波士頓及費城進行市政參訪、包括麻省理工學院，同時將在哈佛大學發表「Global Taipei :Bridging Tradition and Innovation 全球台北：連結傳統與創新」演講。蔣萬安今天下午在桃園國際機場受訪時表示，此行除了市政交流，也是向世界行銷台北，讓世界看到台北。

蔣萬安今天率領台北市政府及市議會團隊啟程訪美，行前受訪表示，上任後陸續前往新加坡、韓國首爾、日本東京進行訪問，也曾到上海參與雙城論壇，這一次出訪美國主要在美東，會到紐約、波士頓以及費城進行相關市政交流。

蔣萬安說，這一次台北市議會議長戴錫欽也特別率領跨黨派議員一同出訪，進行包括城市規劃、交通建設以及新創科技產業的發展，也會實際到大都會球場去看整體球場的經營管理，另一方面還會到波士頓哈佛大學進行公開演講，所以這次除了市政交流很重要，也是向世界行銷台北，讓世界看到台北。

另一方面，訪問團也會到這幾個城市跟在地僑胞見面，聽取僑胞的心聲，以及未來台北市政府怎麼樣可以跟他們更緊密的合作，來協助台北市在各個城市的招商等等。此外，也會跟年輕朋友座談，跟在地的台灣留學生進行深入的交流。

蔣萬安指出，本次出訪包括台北市府都發局、交通局、資訊局、產業局以及青年局，會跟賓州大學、哈佛，以及MIT麻省理工學院進行相關青年政策的交流，甚至會有具體合作的計畫，很希望在這一次的出訪能夠有所收穫。