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北市重陽敬老金仍有逾14.5萬人未領 選匯款領取者增1倍

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市重陽敬老金靠卡領取6日截止，還有逾14萬人未領取或選擇領取方式，社會局也提醒，若不選擇靠卡領取者，也可在6日前登記使用匯款方式。圖／聯合報系資料照
北市重陽敬老金靠卡領取6日截止，還有逾14萬人未領取或選擇領取方式，社會局也提醒，若不選擇靠卡領取者，也可在6日前登記使用匯款方式。圖／聯合報系資料照

北市重陽敬老金靠卡領取6日截止，還有逾14萬人未領取或選擇領取方式，今年截至目前靠卡領取約29萬人與去年37萬人仍有一段距離，但選擇匯款方式的人已超出去年1倍，議員認為，很多長者還是習慣現金消費，且拿錢像「領紅包」，但匯款還要上網登記對長者來說不方便，呼籲市府應多加協助。社會局強調，今年合作金融機構從2家提升到387間，確實有部分長者改成匯款，會持續提供多元方式滿足各界需求。

根據統計，今年共有58萬4691人符合領取資格，可以透過靠悠遊卡感應、匯款或定點領取，目前靠卡感應截至昨天有29萬5765人使用，第一階段選擇匯款共有11萬4540人，第二階段預計還有2萬8810人登記匯款，目前還有約14.5萬人尚未選定領取方式或採定點領現。

社會局專委楊雅茹表示，去年匯款僅開放2家金融機構匯款，實際選擇僅有5萬3293人，不過今年擴大與387間匯款金融機構，包含銀行、郵局、信合社及農漁會等供長者選擇，因此有不少長者選擇改用匯款方式，數量也預期的人多，至於選擇靠考感應的人可能會有些微下降。

民進黨議員陳怡君表示，在第一波開放登記匯款，很多長者不知道如何上網登記，服務處也有提供幫忙服務，發現有很多長者去年使用悠遊卡，但覺得很不方便，所以今年改匯款方式，更直呼「拿到錢比較開心」。她認為，重陽敬老金是給長者一份心意，不應該為了落實政績，逼長者去習慣電子支付，且直接用匯款或發現金方式，對長者來說比較方便，有更多的使用空間。

國民黨議員曾獻瑩認為，現金對長者來說有一種「領紅包」的感覺，不過若採面對面領現，對里辦公室有一定困擾，他認同大方向應朝電子支付和匯款方式，不過因匯款要上網登記，有些長者可能家裡小還工作忙或沒有一起住，自己不會用，社會局應和民政局加強跨局處間合作，請里幹事協助這些長者登記。

楊雅茹說，預估今年靠卡感應的長輩會比去年少，不過也有匯款長輩打電話反應希望改成悠遊卡感應，各有喜好，社會局會提供多元方式，讓長者自由選擇如何領重陽敬老金，盡量滿足各方需求。

悠遊卡 議員 重陽敬老金

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