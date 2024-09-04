2議員涉案遭羈押 台北市議會國民黨席次未過半

台北市議會10月初開議，2名國民黨籍議員涉司法案件遭羈押，無法行使職權。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天說，國民黨議員席次未過半，會與理念相同其他黨籍議員合作。

台北市議會第14屆第4次定期大會將於10月2日開議，但國民黨議員陳重文、應曉薇分別涉及台智光案與京華城容積案，遭羈押禁見；另外無黨籍議員陳政忠也因被控操縱宏福建設股票等案，入監執行。

台北市議會原本有61席議員，包含國民黨31人、民進黨21人、台灣民眾黨4人、無黨籍3人、社會民主黨1人、新黨1人，國民黨議員席次有過半優勢。

今年立委選舉包含回鍋參選的國民黨議員李彥秀、徐巧芯，民進黨吳沛憶、王世堅陸續當選進立法院，加上先前拿下立委補選的國民黨王鴻薇，台北市議會議員剩56席，因陳政忠入監且解除議員職務，議員總席次為55席。

因陳重文、應曉薇涉司法案件遭羈押，國民黨在台北市議會席次從28人掉到26人，席次未達議會過半，恐讓藍營在協助蔣萬安市府相關政策時遇到打擊。

對此，黃呂錦茹接受媒體電訪表示，未接到國民黨中央指令，北市議會是否會藍白合作，但若針對理念相同的市政議題，還是會找其他黨籍議員合作，若議員推法案對市政、市民有好處，且獲其他議員認同，當然會合作。

她說，北市議會還未開議，雖藍營議員席次未過半，加上友軍也就是跟藍營較好其他黨籍議員變少，但認為府會聯繫人應會針對相關市府政策，協助跟其他黨籍議員溝通討論。