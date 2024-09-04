中央地方論財劃法 新北：放各縣市網內互打不會有結果

財政部今再召集22縣市代表討論財劃法修法，新北財政局長陳榮貴認為，討論眾多指標或當中有無共識都沒意義，最重要是中央對於歸還地方15%稅收，或者到底要拿多少還給地方願不願意鬆口，大家才好精算，現在讓各縣市「網內互打」吵半天也不會有結果。

財政部與地方今於會中討論已有共識的土地面積、人口數、營利事業營業額、農林漁牧工業就業人口、自籌財源等5大指標細節，但對再生能源、汙染、歲入歲出決算餘絀情形等3大指標尚待進一步凝聚共識。與8月討論結果較不同處在於，這次會議將農林漁牧業就業人口數、工業就業人口等兩大有共識的指標，進一步納入農林漁牧產值後，整併為一個指標。

陳榮貴表示，這次由財政局主秘代表前往，但還是如第二次會議中80個指標收斂為52個指標的內容為主，其實大家有共識的還是那幾項，包含營業額、人口、土地面積等，有些是因為個別縣市自己才有的，或都會區比較沒有的指標，六都覺得沒差或要讓利，所以好行成共識，但再生能源、汙染指標、財政努力指標等，各縣市仍有不同意見。

陳榮貴認為，指標越複雜，要協調就更困難，現在財政部提出這麼多指標，大家卻不知道是要把餅做多大，其實真正問題是財政部從凍省後拿的15％稅收到底要不要還給地方，沒有說清楚而弄一堆指標，大家也沒辦法精算，放任大家「網內互打」，相信吵半天這會期也不會有結果。

陳榮貴指出，所以一切應該是要倒過來討論，中央對於15%稅收到底要不要鬆口，或到底要拿多少出來還給地方都不敢講，相信財政部、主計處應該有模擬許多方案，應該拿出來給大家檢視及討論，否則持續下去，22縣市談不攏，當然最後也沒辦法送立法院。