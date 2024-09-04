快訊

柯文哲無保請回被撤 民眾黨回應了

金管會將建立房貸流量控管機制 要求銀行優先承作這3類案件

今夜暫休兵！柯文哲第2度羈押庭換「他」審 預計明天開庭

中央地方論財劃法 新北：放各縣市網內互打不會有結果

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
財政部今再召集22縣市代表討論財劃法修法，仍無法完全達成共識，引發地方政府憂心。圖／報系資料照片
財政部今再召集22縣市代表討論財劃法修法，仍無法完全達成共識，引發地方政府憂心。圖／報系資料照片

財政部今再召集22縣市代表討論財劃法修法，新北財政局長陳榮貴認為，討論眾多指標或當中有無共識都沒意義，最重要是中央對於歸還地方15%稅收，或者到底要拿多少還給地方願不願意鬆口，大家才好精算，現在讓各縣市「網內互打」吵半天也不會有結果。

財政部與地方今於會中討論已有共識的土地面積、人口數、營利事業營業額、農林漁牧工業就業人口、自籌財源等5大指標細節，但對再生能源、汙染、歲入歲出決算餘絀情形等3大指標尚待進一步凝聚共識。與8月討論結果較不同處在於，這次會議將農林漁牧業就業人口數、工業就業人口等兩大有共識的指標，進一步納入農林漁牧產值後，整併為一個指標。

陳榮貴表示，這次由財政局主秘代表前往，但還是如第二次會議中80個指標收斂為52個指標的內容為主，其實大家有共識的還是那幾項，包含營業額、人口、土地面積等，有些是因為個別縣市自己才有的，或都會區比較沒有的指標，六都覺得沒差或要讓利，所以好行成共識，但再生能源、汙染指標、財政努力指標等，各縣市仍有不同意見。

陳榮貴認為，指標越複雜，要協調就更困難，現在財政部提出這麼多指標，大家卻不知道是要把餅做多大，其實真正問題是財政部從凍省後拿的15％稅收到底要不要還給地方，沒有說清楚而弄一堆指標，大家也沒辦法精算，放任大家「網內互打」，相信吵半天這會期也不會有結果。

陳榮貴指出，所以一切應該是要倒過來討論，中央對於15%稅收到底要不要鬆口，或到底要拿多少出來還給地方都不敢講，相信財政部、主計處應該有模擬許多方案，應該拿出來給大家檢視及討論，否則持續下去，22縣市談不攏，當然最後也沒辦法送立法院。

再生能源 新北 財劃法

延伸閱讀

三重台1高架搶修 新北：平面道路9/15可搶通

2024全國古蹟日 新北推礦業、廟宇2大主題走讀

新北砂石車右轉不慎擦撞 腳踏車騎士遭輾當場身亡

新北淡海國小校舍二期工程完工 候市長視察孩童樂學

相關新聞

中央地方論財劃法 新北：放各縣市網內互打不會有結果

財政部今再召集22縣市代表討論財劃法修法，新北財政局長陳榮貴認為，討論眾多指標或當中有無共識都沒意義，最重要是中央對於歸...

北市重陽敬老金仍有逾14.5萬人未領 選匯款領取者增1倍

北市重陽敬老金靠卡領取6日截止，還有逾14萬人未領取或選擇領取方式，今年截至目前靠卡領取約29萬人與去年37萬人仍有一段...

北市重陽節敬老禮金 靠卡領取只到9月6日

臺北市113年重陽敬老禮金自8月12日起致送，其中第一階段匯款已約有11萬人成功撥款入帳及第二階段使用敬老卡靠卡已有約29萬人領取完成，9月6日是靠卡領取最後期限，臺北市社會局特別提醒尚未領取長者把握

未通知新平溪煤礦業者補充新事證？新北文化局：審議會當天已收到

新北市新平溪煤礦博物園區文化資產身分審議近日公告，但園區負責人龔俊逸今天說，並未被文化局要求提供新事證，難料結果。新北市...

黃金博物館辦礦山藝術巡禮講座 參加者送文創蕨景小碟

迎接全國古蹟日到來，新北市立黃金博物館9月8日辦理「礦山藝術巡禮講座」，分別邀請大型展演活動策展人林怡華、知名藝術團隊豪...

安坑祥和路逢尖峰必塞又限速 將設透明隔音牆、改善左轉道

新店安坑祥和路是當地重要聯外道路，但每到尖峰時段就塞車，尤其前陣子降低限速更讓民眾憂心，引發藍綠民代關心，盼設置透明隔音...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。