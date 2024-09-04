廢物再利用展女力 汐止北山里蔡梅美獲環保英雄

在新北市的各個角落裡，有一群愛護環境的環保英雄，為了維護乾淨清潔家園而努力，為了感謝他們，新北市政府特地進行表揚，其中汐止區北山里環保志工蔡梅美，除了力氣大，也有創意巧思，將廢棄的牛奶瓶變面紙盒，壞掉的雨傘布拿來做包包，也讓她獲得了環保英雄資源永續組優等獎。

廢棄物再利用，做出來的生活用品，有紙箱裁一裁變成椅子，而喝完原本要丟掉的牛奶瓶，則是經過改造後，變成面紙盒，這些都是出自北山里環保志工蔡梅美的創意巧思，已經投入環保工作10幾年的她，平時除了協助打掃鄰里環境，假日黃金資收站開張，也擔任志工幫忙做分類，今年度里長林徵熊推薦參加新北市環保英雄評選，不負眾望，拿到了優等獎。

新北環保英雄蔡梅美說，感謝里長這次推薦參加環保英雄評選，做環保已經10幾年了，會出來當志工是因為當時老公身體不好，照顧他一陣子之後，他鼓勵多多出來認識朋友，在朋友推薦下就來當志工，這一當就是10幾年了，在資源回收再利用方面，像是2公升的牛奶瓶剪開當抽取式的面紙盒，至於紙箱疊一疊做成一張椅子，還有就是民眾拿來回收壞掉的雨傘，拆下來的雨傘布，不但能做成雨衣，還做成了包包，而且能夠防水，背出去很實用。

北山里長林徵熊表示，今年推派志工蔡梅美代表參加環保英雄評選，他平常很用心在北山里當志工，十年來如一日，為環保、為里內環境無私付出，其中手作diy部分，蔡梅美很有巧思，資源永續是他的專長，除了牛奶瓶變面紙盒，還有就是將回收的保特瓶，經過裁剪，上下各有功能，可以當漏斗，還能當雨傘套，在回收過程，賦予廢棄物新生命，求新求變。