汐止智慧溪下大雨水淹垃圾多 市議員會勘改善

汐止區智慧溪在靠近自強里有一段，只要下大雨溪水氾濫，水就會漫流到路面上，甚至水進民宅，所以，今(4)日新北市議員張錦豪就召集了相關單人員現場會勘，發現溪道中不但垃圾多，溪岸還有淘空的現象，也要求相關單位進行整頓改善。

自強里里長康金龍說，今天很感謝議員張錦豪來關心智慧溪跟土溝的問題，因為每當強降雨就很擔心，土溝跟智慧溪是連在一起的，土溝的水都會滿起來，甚至淹進民宅，所以，居民一直都很擔心，下大雨會不會再淹，希望相關單位能夠想辦法改善。

新北市議員張錦豪指出，首先在智慧溪的支流土溝，最後也是會匯入智慧溪，有時候強降雨水滿出來淹到附近的民宅，所以，今天請相關單位過來，有建議市府水利局是不是可以協助把堤防的部分加高，目前初步先請通知地主針對環境整理。

張錦豪表示，另外，在智慧溪有淘空的疑慮，另外，自強里長也有反應，溪道中有一些垃圾雜物，導致如果強降雨水會漫流到一旁的停車場跟民宅，今天的結論是環保請會請地主加強管理，另外，九月中前為整條智慧溪及其支線做河道清整，恢復溪流順暢。