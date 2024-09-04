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汐止中興路人行道工程 會勘協調樹穴、候車亭配置

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
止區金龍國小在中興路側的人行道進行拓寬整頓工程，市議員白珮茹會勘，希望透過各單位協調配合，讓工程能夠如期在今年底完工。 圖／觀天下有線電視提供
止區金龍國小在中興路側的人行道進行拓寬整頓工程，市議員白珮茹會勘，希望透過各單位協調配合，讓工程能夠如期在今年底完工。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區金龍國小在中興路側的人行道，正在進行拓寬整頓工程，對於接下來沿線的電纜地下化以及公車亭、還有大樹種植的配置問題，今(4)日新北市議員白珮茹就召集了相關單位人員現場會勘，希望透過各單位協調配合，讓工程能夠如期在今年底完工。

北峰里長陳南海說，感謝議員白珮茹爭取中興路人行道改善工程，今天各單位來針對候車亭及種樹、圍牆等問題進行討論，希望人行道能夠儘早完工，因為現在學校已經開學了，學童上放學安全很重要。

金龍國小中興路這一側的人行道更新工程，長度大約100多公尺，針對沿線電線杆也希望能夠進行地下人，另外，候車亭位置以及接下來種樹的樹穴配置，一行人也進行討論，其中也預計要從樟樹里的步道移植6棵楓香樹過來。

樟樹里長高名杉指出，金龍國小人行道前方有105公尺的人行道做改善，因為，沿線也要做綠美化，所以，從里內有6棵楓香樹會移植過來，剛好105公尺種6棵，間隔是47.5就一棵楓香樹，今天相關單位來做研議。

新北市議員白珮茹表示，現在人行道工程已經在施作中，今天和里長及相關單位討論公車候車亭的配置還有樹穴位置，因為，這一站搭公車的人很多，需要換更大座的公車亭，另外，也預留電纜下地的空間，因為未來希望中興路到明峰街這一段的電線杆有足夠的空間進行地下化，目前捷運的工程也在進行，台電也會先預留好，讓週邊的電桿在空間配置就定位後，能陸續來下地，很感謝施工單位的協助，目前金龍國小側牆第一階段工程已經進行敲除，也希望整個工程能夠在今年底順利完工。

人行道 公車

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