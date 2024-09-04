瑞芳吉安社區烘焙班開課 市議員助添購烤箱等設備

瑞芳區吉安社區發展協會開辦烘焙班，吸引許多婆婆媽媽參加，而烘焙班所需的烤箱，攪拌機，各式器具等，皆由市議員林裔綺協助來購買，讓課程可以如願開辦，今(4)日開課，新北市議員林裔綺也特地到場關心上課情形，也盼在設備完善的情形下，讓社區烘焙班更事半功倍。

在吉安里活動中心，婆婆媽媽們很期待今天的課程，吉安社區發展協會開辦烘焙班，吸引許多婆婆媽媽參加，也有男性民眾對烘焙有興趣，能夠自己動手做烘焙，讓生活增添不少樂趣。

市議員林裔綺說，吉安烘焙班今天正式開課，因中秋節將至，也很應景的製作鳳梨酥，這次吉安社區開班授課，也協助社區添購烘焙設備，包括烤箱，自動和麵機，器皿等等近30萬元，希望讓烘焙班可以順利開課，讓社區婆婆媽媽都可以學作小點心，回家與家人分享。

吉安社區發展協會理事長周金樹說，當初是因為社區民眾想學做麵包餅乾等點心，因此發起開班授課的念頭，不過社區經費有限，除了師資，還有許多設備都需要新添購，在此也很感謝市議員林裔綺的協助，購置五台烤箱，一台自動攪拌機，還有各式的用具和器皿，可說是相當齊全，讓烘焙班如願開課，也希望社區居民都一起來學烘焙，自己做得最安心。