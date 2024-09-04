瑞芳、九份5里共餐不收費 各界出錢出力共襄盛舉

瑞芳區九份地區頌德、基山、崇文、福住、永慶共五里銀髮共餐，每個月舉行一次，去年八月開辦至今，也已經滿一周年，五里加起來共超過百人參加共餐，並沒有向參加者收費，全都由各界有錢出錢有力出力，讓共餐細水長流。

基山里里長石智能說，很感謝五里的里長和長者每個月來基山活動中心相聚，每次都是很熱鬧的場面，感謝一年來有各個獅子會來到為長者量血糖血壓服務，還捐贈加菜金，還有各界善心人士有錢出錢有力出力，讓共餐更完善。

瑞芳區區長楊勝閔也表示，老人共餐是市府這幾年來的重要政策，希望長者能走出家門，透過共餐能夠走出家門與鄰里互動，彼此關懷。

市議員林裔綺說，九份五里共餐規模盛大，都有百人以上參加，不過活動中心的空調設備老舊，已經協助經費來添購，還有更換音響設備，讓長者在大熱天參加共餐，環境可以更舒適。