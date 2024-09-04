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三重台1高架搶修 新北：平面道路9/15可搶通

中央社／ 新北4日電

新北市三重區台1線中山高架道路日前交通事故造成路面破損，經搶修提前於今天恢復通車，但平面道路仍封閉，養工處長鄭立輝表示，15日可搶修完成隔音牆等工程，恢復通行。

三重區台1線中山高架道路8月20日清晨6時左右，1輛運送鋼柱大型拖板車，在行經台1線高架橋三重區中正北路與重安街口上方時，鋼柱滑落砸破部分路面及護欄，經搶修，侯友宜昨天宣布，原訂2個月工期提前於今天上午6時起全線恢復通車。

民進黨議員彭佳芸今天下午在新北市養工處長鄭立輝陪同下，會勘道路搶修現場，除對出借建案工地供市府調度大型機具就近搶修的建商表示感謝，也希望市府能儘速完成隔音牆裝設、管線附掛、平面道路復舊等工程，早日全面通車減輕市民通勤之苦。

鄭立輝表示，台1線高架搶修工程採2階段進行，第1階段提前今天完工通車，事故路段下方平面道路三重區重安街（集美街至中正南路）為第2階段，目前仍持續全線封閉中。

鄭立輝表示，這次能提前搶通高架路段，主要是道路結構未破壞，才能在附近工地提供空間供調度機械進場，以及附近民眾體諒，讓工程能日夜趕工搶修。

他表示，為讓灌漿路面能更堅固，高架道路下支撐架要到12日到15日間拆除；隔音牆已向廠商訂製中，近期就能展開隔音牆復原工程，預估9月15日完成隔音牆、道路鋪面修復等工程並恢復通行。

三重 交通事故

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